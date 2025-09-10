15- 21 Eylül; CHP’nin kriz haftası

“Mutlak Butlan” davasında 15 Eylül karar günü.

CHP’nin 900 delegesinin çağrısı ile toplanacak 22. Olağanüstü Kurultay 21 Eylül günü.

Aradaki 6 gün için Özgür Özel dedi ki;

“O kayyım orada 6 gün durur; 6 gün sonra parti seçilmiş genel başkanını yeniden seçer.”

Anlaşılan o ki CHP lideri Özel de “Mutlak Butlan” kararının mahkemeden çıkacağı bilgisini almış.

Yoksa bu cümleyi söylemezdi.

Elbette hukuki olarak kurulmaması gerekir ama saray iktidarının ve Recep Tayyip Erdoğan’ın hedefi açık:

CHP’yi paramparça yapmak…

CHP’nin kaderini belirleyecek 6 gün ne kumpas kurulabilir?

Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu YSK’nın İstanbul’da devam eden ilçe kongrelerinin devam etmesine olanak sağlayan kararını şöyle değerlendirdi:

“CHP’nin 22. Olağanüstü kongresi bu YSK kararı gereği ertelenemez, engellenemez.”

Elbette hukuk bunu gerektirir ama hangi hukuk?

6 günde yaşanabilecek siyasi gelişmeler ya da hukuki krizler neler olabilir?

“15 Eylül’de mutlak butlan kararı çıkar. 5 Kasım 2023’te yapılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ndan önceki genel başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile parti üst yönetimi göreve iade edilir.

Özgür Özel yönetiminde 900 delege imzası ile alınan 22. Olağanüstü Kurultay kararı Kılıçdaroğlu yönetiminin önünde vardır.

Kılıçdaroğlu yönetimi bu kurultayın ertelenmesi için Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na şu gerekçelerle başvurur:

Erteleme gerekçesi olarak İstanbul il başkanlığının yargı kararı ile kayyumda olması gösterilir.

Kasım ya da Aralık aylarında toplanması gereken 38. Olağan Kurultay için henüz tamamlanmamış ilçe ve il kongrelerinden seçilecek delegelerin katılamayacak olmasının eski- yeni delege iradelerinin farklı olacağı vurgulanır.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu bu başvuruyu kabul ederse; 21 Nisan Kurultayı MYK tarafından ertelenir. 39. Kurultay gündemde kalır. Reddederse konu YSK’ya taşınır.

İşte tam burada siyasi güç ve saray yargısı devreye girebilir.

Yandaş Seçim Kurulu Kılıçdaroğlu yönetiminin verdiği “21. Olağanüstü Kurultay’ın ertelenmesi ya da iptaline ilişkin başvuruyu” kabul eder.

Neden bu kadar kesin yazıyorsun diye düşünebilirsiniz.

Söyleyeyim.

19 Mart siyasi kumpası ile başlayan İmamoğlu süreci sonrası yaşanan tüm yargı kararları gösteriyor ki;

Saray iktidarı 31 Mart yerel seçiminde 1. Parti olan CHP’yi birbirine düşürerek zayıflatmak hatta bölmek amacında.

Örneğin; Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na verilen ahmak ve diploma mahkumiyetleri siyasi değil mi? Devam eden tutukluluk siyasi karar değil mi?

İşte tüm bu yaşananlar gösteriyor ki siyasi ve yargı gücü ile saray iktidarı AKP’yi hezimete uğratan ve CHP’yi iktidara taşıyan Özgür Özel’i istemiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği 38. Kurultayın “şaibeli” olduğunu defalarca tekrarlayan Erdoğan’ın arzusu Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP’nin başında görmektir.

Haksız mıyım?

YSK kararı ile olağanüstü kurultayı erteletirse neler olur?

Kılıçdaroğlu yönetimi;

CHP Tüzüğü’ne göre Parti Meclisi tüzüğün 25. ve 26. maddelerine dayanarak “parti içi düzen ve güvenliği” gerekçesi ile YSK kararını gerekçe göstererek devam etmekte olan başta 24 Eylül’de yapılacak İstanbul kongresi olmak üzere ilçe ve il kongrelerini erteleyebilir.

gerekçesi ile YSK kararını gerekçe göstererek devam etmekte olan başta 24 Eylül’de yapılacak İstanbul kongresi olmak üzere ilçe ve il kongrelerini erteleyebilir. 39. Kurultay’ı da bir yıl erteleyerek kendilerine yakın ilçe ve il yönetimleri ile delege yapısını oluşturur.

Eminağaoğlu’na da diyorum ki;

YSK’nın birbiri ile çelişkili kararlarını unutmadık değil mi? Yıllardır siyasi yargı kararlarına karşı verdiğin hukuki mücadelenin tanığıyım.

Saray iktidarı anayasa ve yasaları umursamıyor. Haksız mıyım?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2011- 2023 döneminde aldığı kararlar ile Erdoğan’a verdiği destekleri PROJE kitabımda tüm gerçeği ile ortaya koydum.

Yalanlar Gerçekler Ekrem İmamoğlu kitabımla birlikte adınıza imzalı olarak edinmek isterseniz bu linki tıklayabilirsiniz.

https://algolamedya.com/