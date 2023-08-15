15 Ağustos Salı TV yayın akışında ne var? 15 Ağustos Salı bugün hangi diziler var?

15 Ağustos Salı yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 15 Ağustos Salı yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 15 Ağustos Salı TV yayın akışında ne var? 15 Ağustos Salı bugün hangi diziler var?

15 Ağustos Salı TV yayın akışında ne var? 15 Ağustos Salı bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 15 Ağustos Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 15 Ağustos Salı ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 15 Ağustos Salı TV yayın akışında ne var? 15 Ağustos Salı bugün hangi diziler var?

Hafta başında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 15 Ağustos Salı TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 15 Ağustos Salı TV yayın akışında ne var? 15 Ağustos Salı bugün hangi diziler var?

15 AĞUSTOS SALI TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Aile

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)

21:45 Salako (Yerli Sinema)

23:30 Avanak Abdi (Yerli Sinema)

01:30 Adam ve Çocuk (Yerli Sinema)

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ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Kalp Yarası

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Terminatör: Kara Kader (Yabancı Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Üvey Anne

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KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa

07:45 Afilli Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

00:15 Ya Çok Seversen

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Eşim Benzerim Yok

17:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)

22:30 Adım Farah

01:15 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:00 Kiralık Aşk

10:30 Çöp Adam

12:45 Yalı Çapkını

15:45 Ömer

19:00 Star Haber

20:00 Kuşatma: Nişancının Gözü (Yabancı Sinema)

22:00 Banliyö 13 (Yabancı Sinema)

23:45 Kuşatma: Nişancının Gözü (Yabancı Sinema)

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İste Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İste Kaynana

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