İzleyiciler 15 Ağustos Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 15 Ağustos Salı ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 15 Ağustos Salı TV yayın akışında ne var? 15 Ağustos Salı bugün hangi diziler var?
Hafta başında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 15 Ağustos Salı TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 15 Ağustos Salı TV yayın akışında ne var? 15 Ağustos Salı bugün hangi diziler var?
15 AĞUSTOS SALI TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Aile
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
21:45 Salako (Yerli Sinema)
23:30 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
01:30 Adam ve Çocuk (Yerli Sinema)
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Kalp Yarası
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Terminatör: Kara Kader (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Üvey Anne
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Afilli Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
00:15 Ya Çok Seversen
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Eşim Benzerim Yok
17:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)
22:30 Adım Farah
01:15 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:00 Kiralık Aşk
10:30 Çöp Adam
12:45 Yalı Çapkını
15:45 Ömer
19:00 Star Haber
20:00 Kuşatma: Nişancının Gözü (Yabancı Sinema)
22:00 Banliyö 13 (Yabancı Sinema)
23:45 Kuşatma: Nişancının Gözü (Yabancı Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İste Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İste Kaynana