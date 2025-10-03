15. Antalya Kitap Fuarı kapılarını açtı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl "Kitapla umuda, adalete, özgürlüğe" temasıyla 15'incisi gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı kapılarını açtı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 260 yazar ve 220 ulusal ve uluslararası yayınevi ile Antalyalı yerel yazarlara ev sahipliği yapan fuarın, söyleşi ve imza günleriyle Antalyalılara kitap dolu 10 gün yaşatacağını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 3-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 15. Antalya Kitap Fuarı törenle kapılarını açtı. Açılış töreni Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası'nın seslendirdiği Zülfü Livaneli'nin "Yiğidim Aslanım" isimli şarkısıyla başladı. Onur konuğu Livaneli, şarkının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası'nı tebrik etti.

MUHİTTİN BÖCEK'İN MESAJI OKUNDU

Fuarın açılışında 5 Temmuz'dan bu yana tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in mesajı okundu. Böcek mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Okumak lazım sloganıyla bir çadırda başlatmış olduğumuz Antalya Kitap Fuarı'nın 15'incisinin bugün gerçekleştiriliyor olmasının mutluluğunu yaşıyorum. Dört duvar arasında olmam dolayısıyla aranızda bulunamasam da kitaplarım, düşüncelerim, kalbim siz kıymetli kitapseverlerle birlikte olacaktır. Kitap Fuarı'mıza bugüne kadar destek olan onur konuklarımıza yazarlarımıza, yayın evlerimize, belediyelere, tüm kurum ve kuruluşlara ve siz kitapseverlerime teşekkür ediyorum. Kitapla umuda, adalete, özgürlüğe."

ÖZGÜR ÖZEL FUARIN BAŞARILI GEÇMESİNİ DİLEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de gönderdiği mesajla fuarın başarılı geçmesini diledi. Özel, "Bu yılki fuar hem kültür ve sanat açsısından hem de halkımızın iradesine ve demokrasiye sahip çıkma kararlılığını göstermesi bakımından özel bir anlam taşımaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in haksız yere tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen ilk büyük kültürel etkinlik olması, fuarın değerini ve sembolik gücünü daha da arttırmaktadır. Aranızda bulunamıyor olsam da kalbim Antalya Kitap Fuarındadır. Tüm Antalyalılara sevgi saygı ve dayanışma duygularımı iletiyorum" dedi.

Fuarın açılışın konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ise 15 yıl önce çadırlarda başlayan ve bugün milyonu aşan ziyaretçi sayısıyla Antalya Kitap Fuarı'nın Antalya'nın kültür ve sanatın da kalbi olma yolundaki kararlılığının en önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi. Başkan Vekili Özdemir, Antalya'yı Kitap Fuarı ile tanıştıran ve 15 yıldır aralıksız süren bu kültür şölenini Antalya'ya armağan eden Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Antalya Kitap Fuarı'nın artık sadece bir fuar değil; Antalya'nın marka değerlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Başkan Vekili Özdemir, "Fuarımız sadece kitapların sergilendiği alan olmaktan çıkmış, farklı düşüncelerin buluştuğu, yeni fikirlerin yeşerdiği, umutların ve hayallerin paylaşıldığı kültür köprüleri haline dönüşmüştür. Bu köprüleri güçlendirmeye, "Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir" diyen Atamızın izinde çağdaş, özgür, bilinçli bir Antalya için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"KİTAPLA UMUDA, ADALETE, ÖZGÜRLÜĞE"

Fuarın bu yıl "Kitapla umuda, adalete, özgürlüğe" temasıyla açıldığını söyleyen Özdemir, "Kitaplar, yalnızca bilgi kaynakları değil; aynı zamanda özgür düşüncenin, adalet arayışının ve geleceğe dair umudun da en kıymetli yol arkadaşlarıdır. Umuda, adalete ve özgürlüğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zor günlerde, adalete olan inancımızı koruyarak, kitapların ışığında özgürlüğümüzü, umutlarımızı ve de yarınlarımızı büyütmek için bir arada olacağız" dedi. Özdemir, fuarın bu yılki Onur Konuğu olan Zülfü Livaneli'ye de katılımından dolayı teşekkür etti.

"FİLİSTİN HALKININ ACISINI PAYLAŞIYORUZ"

Başkan Vekili Özdemir konuşmasında Filistin'de süren insanlık dramına da değinerek, "Filistin halkının acısını yürekten paylaştığımızı, barışın ve özgürlüğün her coğrafyada hâkim olması için kalemlerimizi, sözlerimizi ve dualarımızı birleştirdiğimizi, Gazze'ye insani yardım götüren SUMUD Filosunu da yürekten desteklediğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

LİVANELİ'DEN KİTAP FUARINA ÖVGÜ

Fuarın bu yılki onur konuğu Zülfü Livaneli ise konuşmasına, "Okur-yazar, sanat düşkünü, Atatürk yolundan ayrılmayan muhteşem insanlar hepiniz hoş geldiniz" sözleriyle başladı. Antalya Kitap Fuarı'na bir milyondan fazla ziyaretçi gelmesinin önemine değinen Livaneli, "Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir şey olabilir. Bizim kitaplarımız yurtdışına çıkıyor diğer arkadaşlarımız gibi. Konuştuğumuz zaman şaşırıyorlar. Ben anlatsam İspanya'daki Amerika'daki yayıncılarımıza Antalya Kitap Fuarı'na gittim ki anlatacağım bir milyondan fazla insan vardı desem inanmayacaklar. Ama biz bunu başarmış insanlarız. Fuarınız kutlu olsun ve çok başarılı olsun. Beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim sizleri görmek beni sevindiriyor umutlandırıyor" diye konuştu.

AÇILIŞ KURDELESİ KESİLDİ

Fuar, konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Fuarın Onur Konuğu Zülfü Livaneli ve protokol açılışın ardından fuarı gezdi. Fuar, 3-12 Ekim tarihlerinde 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Fuara bu yıl da her yaştan okurun ilgiyle ve severek okuduğu birbirinden değerli 260 yazar katılacak. Ahmet Ümit, Mustafa Balbay, Tuna Kiremitçi, Saygı Öztürk, Buket Arbatlı, Nasuh Mahruki, İsmail Küçükkaya, Engin Alan, Hidayet Karakuş ve Erol Mütercimler gibi birbirinden değerli yazarlar imza günleri ve söyleşilerle okurlarıyla buluşacak.

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış törenine; Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Subaşı, festivalin onur konuğu Zülfü Livaneli, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, yazarlar, STK başkanları, yayın evi temsilcileri, çok sayıda öğrenci, kitapsever ve Antalyalılar katıldı.