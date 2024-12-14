1,5 aylık bebeğin nefes borusuna mama kaçmıştı! Sağlık ekiplerinden hayat kurtaran müdahale

Düzenleme: Kaynak: DHA
1,5 aylık bebeğin nefes borusuna mama kaçmıştı! Sağlık ekiplerinden hayat kurtaran müdahale

Bursa'nın İnegöl ilçesinde nefes borusuna mama kaçan 1,5 aylık bebek, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kurtarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde nefes borusuna mama kaçan 1,5 aylık bebek, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kurtarıldı.

Olay, 00.30 sıralarında Akhisar Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu Anne Fatma B. (33), 1,5 aylık bebeği Abdülkadir B.'ye mama verdi. O sırada mama, bebeğin nefes borusuna kaçtı. Anne, bebeğinin nefes almasında zorlandığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirdi.

İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Abdülkadir bebek, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

1,5 aylık bebeğin nefes borusuna mama kaçmıştı! Sağlık ekiplerinden hayat kurtaran müdahale

1,5 aylık bebeğin nefes borusuna mama kaçmıştı! Sağlık ekiplerinden hayat kurtaran müdahale

1,5 aylık bebeğin nefes borusuna mama kaçmıştı! Sağlık ekiplerinden hayat kurtaran müdahale

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