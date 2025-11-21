Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada 15 ayrı ATM'den meydana gelen 38 ayrı hırsızlık olayını aynı kişinin yaptığı belirlendi. Gizlenmek için yüzüne maske takıp, motosiklet kaskı kullanan hırsız güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Elindeki tornavida gibi aletlerle ATM'nin para yatırma ünitelerinden para çaldığı görüldü.

ESENYURT'TA GÖZALTINA ALINDI

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin, daha önceden de polise geliş kaydı bulunan T.K. olduğu belirlendi. Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla T.K. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan T.K. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.