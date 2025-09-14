15 bin dolarlık tespih alıcısını bekliyor!



Adana'da bu sene 4'üncüsü düzenlenen Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı' devam ediyor. Osmanlı coğrafyasında 17. yüzyılda farklı el işçiliği metotlarıyla sanat eserine dönüşen tespihler günümüz kültüründe de yerini koruyor. Çeşit çeşit kıymetli taşlardan üretilen rengarenk, irili ufaklı tanelere sahip tespihlere en büyük ilgiyi özellikle koleksiyonerler ve meraklıları gösteriyor.

15 BİN DOLARA ALICISINI BEKLİYOR



Fuarın en gözde ürünlerinden biride Osmanlı döneminin tespih ustalarından İskender'in yaptığı ve 150 yıldan daha uzun bir mazisi olan ‘Osmanlı Sıkma Kehribar' oldu. 15 bin dolarlık etiket fiyatıyla satışı yapılan tespihe koleksiyonerler yoğun ilgi gösterdi.

"BÖYLE TEMİZLİKTE BİR TESPİH BULMAK ÇOK ZOR"



Tespihin sahibi Yusuf Bayram, "Bu tespih çok özel ve sandık malı dediğimiz bir ürün. Bu tespih gündelik kullanım için uygun değil. Bu devirde böyle temizlikte bir tespih bulmak gerçekten çok zor. Bu tespih yıllar boyu el değiştirerek bugüne kadar gelmiş. Böyle ürünleri satınca bir daha yerine koymanız gerçekten zor oluyor. Fiyatı da fuara özel 15 bin dolar" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR FİYATA TESPİH ALAMAM"



Fuarı gezen ve tespihi inceleyen Zafer Geyik ise tespih merakı olduğunu belirterek, "Böyle bir fiyata tespih almam mümkün değil. Fuar sayesinde gelip özel tespihleri görüyoruz, dokunuyoruz, güzel oluyor. Koleksiyonerler ve tespih meraklıları için çok güzel bir fuar. Ben çok keyif alarak geziyorum" dedi.