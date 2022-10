15 bin liraya eleman aranıyor. Aranan nitelikler açıklandı

Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Öztürk, son yıllarda kentleşme ve sanayileşme nedeniyle özellikle üretim alanında nitelikli teknik elemana ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Nitelikli eleman sıkıntısı yaşadıklarını belirten Öztürk, "Şu an korkunç derecede yetişmiş insan gücüne ihtiyaç var ama eleman yok. Akdeniz Sanayi Sitesi'nde şu anda en az 500-600 civarında ustaya ihtiyaç var. Her alanda yetişmiş ustaya, her dükkanda kaliteli ustaya ihtiyaç var ama yok" diye konuştu.

15 BİN LİRAYA YAKIN MAAŞ

Mehmet Öztürk, "Örneğin bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 12- 13 bine yakın, belki daha fazla iş başvurusu gelmiş. Diğer ilçe belediyelerinde de binlerce iş başvurusu var ama bunların çoğu belediyede çalışmak istiyor. 15 gün önce gazetelere, 'İşçi aranıyor' diye ilan verdim. Bana başvuran yok. Benim de şu anda 3 tornacı, 2 kaynakçıya ihtiyacım var ama eleman yok. Eleman olmadığı için yüzde 10-20 kapasiteyle çalışıyorum. Organize sanayi sitelerine gittiğinizde açık olarak bunları göreceksiniz.

15 BİNE YAKIN MAAŞ

Türkiye'deki işletmelerimizin tamamında yetişmiş teknik eleman ihtiyacı var. Ustanın iş yerine vereceği verime, usta kalitesine göre, asgari ücretten 15 bin liraya yakın maaş verilmektedir. Hepimiz kolay iş arıyoruz. Hepimiz kısa yoldan para kazanmanın yolunu aradığımız için bu zor olacaktır. Fakat Türkiye'nin ileriye gitmesi, gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmasının yolu; teknik personelin yetişmesi ve modern planlı sanayinin gelişmesinden geçmektedir. Avrupa, bunu böyle başardı. Bizim örnek alacağımız ülkeler, sanayisi gelişen ülkelerdir" dedi.