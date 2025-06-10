15 bin öğretmen alımı için tarih belli oldu

Düzenleme: Kaynak: ANKA
15 bin öğretmen alımı için tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav duyurusunu paylaştı. Buna göre, sözlü sınavlar 23 Haziran'da başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav duyurusunu yayımladı. Buna göre, sözlü sınavlar 23 Haziran'da başlayacak. Sözlü sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek. Sözlü sınav yapılacak her bir alan için bir il belirlendi. Sözlü sınava girecek tüm adaylar bu kapsamda alanlarına göre aynı ilde sınava alınacak.

Sözlü sınav giriş belgeleri 13 Haziran 2025 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak. Adaylar sözlü sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleri ile alabilecek. Sözlü sınavlar 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren başlayacak.

Adaylar sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı veya geçerlilik belgesi dolmamış pasaport) ile girebilecek. Bunun dışındaki kurum kimlik kartı gibi belgeler geçerli sayılmayacak.

Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar, "Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu"yla puanlanacak. Değerlendirme, adayların sorulara verdikleri sözlü cevaplar esas alınarak yapılacağından adayların tüm soruları sözlü olarak cevaplaması gerekecek.

Sonuçlar, tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerine puan alanlar başarılı sayılacak.

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15 bin öğretmen alımı için tarih belli oldu

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