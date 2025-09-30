15 bin sağlık ataması hakkında eleştiri

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Kara, öncelikle alımın tercih yapacak gençler için hayırlı olmasını dileyerek, “Fakat söz konusu atama sayıları ülkemizin ihtiyacı, uluslararası karşılaştırmalar ve atama bekleyen gençlerimizin talepleri dikkate alındığında oldukça yetersizdir” dedi.

OECD ORTALAMASINA ULAŞMAK İÇİN DAHA FAZLA İSTİHDAM GEREKLİ

Kara, özellikle ebe ve hemşire istihdamında ciddi açık bulunduğunu vurguladı:

“Örneğin sadece ebe-hemşire alanında OECD ortalamasını yakalayabilmek için mevcut sayımızdan daha fazla yeni istihdama ihtiyaç vardır. 2025/4 alımlarında 227 bin 700 genç sağlık çalışanı tercih yaparken, alım yapılan sayı yalnızca 15 bin 342 olmuştur. Bu sayı, tercihte bulunanların sadece %6,7’sinin yerleşebilmesine imkan tanımıştır.”

İŞ YÜKÜ AZALMIYOR

Mevcut personel alım sayılarının sağlık çalışanlarının iş yükünü azaltmaya yetmediğini belirten Kara, “Bu sayılarla talep karşılanmadığı gibi mevcut iş yükünü hafifletmek de mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

PLANLI İSTİHDAM ŞART

Çözüm önerilerini de paylaşan Kara, sağlıkta planlı bir istihdam politikası gerektiğinin altını çizdi:

“Mezun olan gençlerimizin sayısı dikkate alınarak eğitim planlaması ile personel alım sayısının orantılı hale getirilmesi şarttır. Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerine ek alımlar ilan edilerek 2025 yılı bitmeden beklentiler karşılanmalıdır. Böylelikle sağlık alanlarından mezun gençler geleceğe umutla bakabilecek, sağlık hizmetlerinde aşırı iş yükü ve buna bağlı sorunların çözümü için ciddi bir adım atılmış olacaktır.”

TÜRK SAĞLIK-SEN’DEN GENÇLERE DESTEK

Türk Sağlık-Sen olarak gençlerin taleplerini her platformda dile getirmeye devam edeceklerini belirten Kara, tercih yapacak adaylara yönelik hazırlanan “Tercih Robotu” hakkında bilgi verdi:

“Tercih robotumuz tüm verileri içermektedir. Ayrıca Türkiye’nin her sağlık kurum ve kuruluşunda örgütlenmiş bir sendika olarak, kurumlar ve yerleşim yerleri ile ilgili bilgi almak isteyen gençlerimiz şubelerimizi arayabilirler. İletişim bilgileri de tercih robotumuzda mevcuttur.”