15 dakika arayla iki kaza

İlk kaza, Sinop yönüne seyir eden Uğur T. yönetimindeki 55 ACD 595 plakalı otomobilin, Yenice mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan 86 yaşındaki bisikletli Salih A.'ya çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Salih A., olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından Alaçam Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bu kazadan yalnızca 15 dakika sonra, aynı noktada ikinci bir kaza daha gerçekleşti. Yine Sinop istikametine ilerleyen Mehmet D. idaresindeki 55 AJN 654 plakalı kamyon, önünde seyir halinde olan Abdurrahman B.'nin kullandığı 57 LA 307 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışma sonucu yaralanan hafif ticari araç sürücüsü de sağlık ekipleri tarafından Alaçam Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.