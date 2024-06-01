15 dakikada tarihi soygun

Düzenleme: Kaynak: İHA
15 dakikada tarihi soygun

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki Vali Fuat Caddesi üzerinde bulunan 700 yıllık tarihi konakta, gündüz vakti meydana gelen hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle şoke etti.

Butik otel olarak kullanılan konağa giren hırsızlar, sadece 15 dakika içinde birçok değerli eşyayı çalıp ortadan kayboldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde, hırsızların rahat tavırları dikkat çekti.

Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, hırsızlar elini kolunu sallayarak konağa girdiler ve içerideki tarihi eserleri çaldılar. Eşyaları çarşafa sararak götüren hırsızların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Konağın sahibi Yılmaz Ramat, son bir yıldır gündüz vakti de hırsızlık olaylarının arttığını belirterek, “Eskiden gece vakti hırsızlara karşı önlem alırdık, ama son bir yıldır gündüz vakti de hırsızlık olayları yaşanıyor. Yaklaşık bir yıldır hırsızlar nedeniyle gündüz tadımız tuzumuz kalmadı artık. Adam elini kolunu sallayarak bıçakla içeri geliyor, sağı solu dolaşıyor. Gündüzden bir personele denk gelse bıçağı saplayıp gidecek, kendi kesemizden gideceğiz. Adam gelip tarihi, değerli eşyalarımı alıp gidiyor. Bir markete gidiyorum, bakıyorum ki adam arkamdan bütün malzemeleri alıp gitmiş. 15 dakika içerisinde 35 bin liralık tarihi, değerli eşyalarımı alıp gitmiş. Konak da büyük olduğu için saklana saklana çalıp gidiyor, o kadar ki tecrübeli. Bir de gündüz geliyor. Normalde biz eskiden gece tedbir alırdım ama şimdi gündüz alıyoruz” dedi.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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