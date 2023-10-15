15 Ekim Pazar TV yayın akışında ne var? 15 Ekim Pazar bugün hangi diziler var?

15 Ekim Pazar yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 15 Ekim Pazar yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 15 Ekim Pazar TV yayın akışında ne var? 15 Ekim Pazar bugün hangi diziler var?

KAYNAK: Haber Merkezi
15 Ekim Pazar TV yayın akışında ne var? 15 Ekim Pazar bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 15 Ekim Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 15 Ekim Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 15 Ekim Pazar TV yayın akışında ne var? 15 Ekim Pazar bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 15 Ekim Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 15 Ekim Pazar TV yayın akışında ne var? 15 Ekim Pazar bugün hangi diziler var?

15 EKİM PAZAR 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

kanal-d.jpg

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

14:00 Arka Sokaklar

16:15 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

showtv.jpg

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Bir Yuvam Olsun

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Aile

atv.jpg

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Aldatmak

15:45 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

star-tv.jpg

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Murat Aksoy İle Hafta Sonu

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Ömer

02:30 Güzel Köylü

tv8.jpg

TV8 YAYIN AKIŞI

09:30 Gençlik Rüzgarı

10:45 Yabancı Sinema Komançi İstasyonu

12:30 Gazete Magazin

16:15 Oynat Bakalım

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

fox.jpg

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Yabani

13:45 Bambaşka Biri

16:15 Kirli Sepeti

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Kirli Sepeti

23:30 Bambaşka Biri

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Emniyetteki Ankara sırları
Emniyetteki Ankara sırları
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Bisiklet Turu'nun İstanbul-Sultanahmet etabı başladı Spor
Bisiklet Turu'nun İstanbul-Sultanahmet etabı başladı
Sarıyer kağıt deposunda yangın Gündem
Sarıyer kağıt deposunda yangın
HAMAS İsrail helikopterini düşürdü. Ortada demir yığını kaldı Dünya
HAMAS İsrail helikopterini düşürdü. Ortada demir yığını kaldı
Endonezya Grand Prix'si Bagnaia'nın Spor
Endonezya Grand Prix'si Bagnaia'nın
İstanbul’un göbeğinde akla ziyan hırsızlık. Parasının çalındığını telefonuna gelen mesajla anladı Yaşam
İstanbul’un göbeğinde akla ziyan hırsızlık. Parasının çalındığını telefonuna gelen mesajla anladı
Meksika'da askeri helikopter düştü: 3 ölü Dünya
Meksika'da askeri helikopter düştü: 3 ölü
Galatasaray Zaniolo için harekete geçti. Erden Timur yaptıkları görüşmeyi anlattı Spor
Galatasaray Zaniolo için harekete geçti. Erden Timur yaptıkları görüşmeyi anlattı