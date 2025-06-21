15 Eylül’e kadar ormanlara giriş yasak

Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Orman İşletme Şefliklerinde çıkması olası orman yangınlarının önlenmesi, çıkan yangınların en kısa sürede, en az zararla söndürülmesine yönelik çalışmalar ile kurumlar itibarıyla yapılması gerekli hususları belirlemek amacıyla toplanan Erzincan Valiliği 2025 Yılı Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu, aldığı kararla Erzincan'da ormanlara girişin 15 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında yasaklanmasını kararlaştırdı.

Yapılan duyuruda, Erzincan'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alınan kararlar açıklandı. Komisyon tarafından alınan kararlara göre; Daha önce alınan 2025/1 nolu Erzincan İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon kararlarının uygulanmasına devam edilmesi, Erzincan ili sınırları dahilinde, Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Mecidiye Orman Parkı, Atatürk Orman Parkı ile, Refahiye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Uçören Orman Parkı ve Dumanlı Tabiat Parkı dışındaki ormanlık alanlara 15.07.2025 tarihinden 15.09.2025 tarihine kadar görevli personel haricinde girişlerin yasaklanmasına, Erzincan ili ve ilçelerinde bulunan ve girişlere izin verilen mesire yerlerine akşam saat 19.00'dan sabah saat 08.00'e kadar girişlerin yasaklanmasına, izin verilen mesire alanlarında yer ateşi yakılmaması, belirlenen ocak yeri veya mangal üzerinde ateş yakılmasına izin verilmesine, kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmemesine, ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına izin verilmemesine, başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, avcı ve çobanların ateş yakmasına ve anız yakılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi, anız yakanlar hakkında yasal işlem yapılacağı konusunda vatandaşların muhtarlıklar vasıtasıyla bilgilendirilmesine, mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte gereken kuyarlılığının artırılması, orman alanlarında drone, KGYS vb vasıtalarla yapılan izleme ve gözlem faurallara ilişkin bilgilendirici mahiyetteki el ilanı veya broşür dağıtımı, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bilboardlarda kullanılacak görseller, anonslar vb. araçlarla vatandaşlarımızın konuya ilişkin daliyetlerinin artırılması, Genel Kolluk Kuvvetleri ile orman muhafaza memurları başta olmak üzere zabıta, özel güvenlik gibi görevlilerce düzenli şekilde yürütülecek devriyeler ile yukarıda belirtilen hususların kontrol edilmesi ve gerekli uyarıların vatandaşlarımıza yapılması, halkı uyarmak ve bilinçlendirmek üzere mahalle ve köy cami imamlarımızca konuşmalar ve sohbetler yapılması, cami hoparlörlerinden ilanlar yapılarak ateş yakılmaması konusunda halkın uyarılması için İl Müftülüğünce tedbirlerin alınması, enerji nakil hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı Aras Elek.Dağ.A.Ş. Erzincan İl Koordinatörlüğü ve Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte koordineli bir şekilde her türlü tedbirlerin alınması. Yangın söndürmede kullanılabilecek (İl Özel İdaresi, Belediye, Karayolları, Devlet Su İşleri, Orman İşletme Müdürlüğü, Askeri Birlikler ve Kolluk Kuvvetleri vb.) kurumların araç gereç ve ekipmanlarından azami ölçüde faydalanılması, araç ve ekipmanın düzenli olarak kontrol edilmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesi. Alınan bu kararların Valilik ve Kaymakamlıklarca mutat vasıtalarla en geniş şekilde vatandaşlara duyurulmasının sağlanmasına karar verildi.