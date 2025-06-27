15. Geleneksel Yaz Şenliği Gölcük’te başladı

Kaynak: İHA
15. Geleneksel Yaz Şenliği Gölcük’te başladı

Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan Geleneksel Bahar Şenliği bugün başlayacak.

Gölcük Belediyesi kültür-sanat kenti hedefiyle geleneksel hale getirdiği şenlik ve festivalleri ile ilçenin tanıtımına katkı sunuyor. Etkinlikler kapsamında her yıl olduğu gibi bu yılda gerçekleştirilecek olan 15. Geleneksel Yaz Şenliği, 27-29 Haziran tarihleri arasında Anıtpark'ta gerçekleşecek.

Bu kapsamda her yıl düzenlenen şenlik, bugün saat 19.00'da açılış programıyla başlayacak. Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle düzenlenen şenlik boyunca Gölcüklü kadınlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları stantlar kurarak ziyaretçilerini ağırlayacak.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yaptığı açıklamada, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne olacak bir programla geleneksel Yaz Şenliğimizi düzenleyeceğiz. Güzel bir etkinlik olacağını düşünüyor, tüm hemşehrilerimizi Anıtpark'a bekliyoruz" dedi.

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