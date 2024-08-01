15 gün içinde ödemeyen 2 katını ödeyecek. Araç sahipleri için yeni karar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
15 gün içinde ödemeyen 2 katını ödeyecek. Araç sahipleri için yeni karar

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor karar resmen yürürlüğe girdi.

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