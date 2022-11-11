Mesut Bakkal'ın yeni takımı belli oldu

Türk futbolunun en çok takım çalıştıran teknik direktörleri arasında yer alan Mesut Bakkal, 15 gün önce Denizlispor'daki görevinden ayrılmıştı.

Bakkal'ın ayrılığı uzun sürmedi.

Bandırmaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda sahasında Karacabey Belediyespor’a 3-0 mağlup olmasının ardından Mustafa Gürsel ile yollarını ayırmıştı.

Bunun üzerine arayışlara başlayan Balıkesir ekibi, Mesut Bakkal ile prensip anlaşmasına vardı.

Resmi sözleşmenin pazartesi günü imzalanması bekleniyor.

Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig’de 11 haftada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 15 puanla 9. sırada yer alıyor.