15 günde 2 kez ortadan kayboldu!

Düzenleme: Kaynak: İHA
15 günde 2 kez ortadan kayboldu!

Eskişehir'de dün sabah evden çıkan, bir daha kendisinden haber alınamayan evli ve 2 çocuk babası için ailesi kayıp ilanı oluşturdu. Ali Yücel'in 15 gün önce yine kaybolduğu ve saçlarını kazıtmış bir biçimde eve döndüğü öğrenildi.

Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde ikamet eden 44 yaşındaki Ali Yücel, dün sabah saatlerinde çıktığı evine bir daha geri dönmedi.

Telefonu kapalı olduğu için ailesinin ulaşamadığı Yücel, için kayıp ilanı oluşturuldu.

Öte yandan evli ve 2 çocuk babası olan Ali Yücel, 15 gün önce "Arkadaşlarımla balık tutmaya gidiyorum" diyerek evden çıktığı, ortalıktan kaybolan ve kendisinden haber alınamayan Yücel'in, günler sonra saçlarını kazıtmış bir biçimde Mihalgazi'den kent merkezine döndüğü öğrenildi.

15 günde 2 kez ortadan kayboldu!

15 günde 2 kez ortadan kayboldu!

15 günde 2 kez ortadan kayboldu!

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