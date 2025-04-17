15 gündür aranan adam için dalgıçlar Düden Çayı’na daldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
15 gündür aranan adam için dalgıçlar Düden Çayı’na daldı

Antalya’da 3 Nisan’dan bu yana kayıp olan adamı arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları kapsamında dalgıçlar Düden Çayı’na daldı.

Antalya’nın Kepez ilçesinde 3 Nisan tarihinde annesinin evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan kaynak ustası Yusuf Bektaş'ı arama çalışmaları sürüyor. Daha önce son olarak görüldüğü çocukluk arkadaşı S.Ç.'nini evinin yakınlarında bulunan kuyular ve sulama kanalında arama yapılmış ancak sonuca ulaşılamamıştı. Aradan geçen 14 günlük sürede kayıp olarak aranan ve hayatından endişe edilen Yusuf Bektaş için ailesinin talebi üzerine farklı bir noktada arama gerçekleştirildi.

DALGIÇLAR KANALDA ARAMA YAPTI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçların yanı sıra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 2 kilometrelik alanda arama yapıldı. Daha önce aranan sulama kanalının bağlandığı Düden Çayı'nın Habibler Mahallesi'nde bulunan kısmında yapılan arama çalışmalarında dalgıçlar su altında, ekipler ise kanal kenarında Yusuf Bektaş'a ait bir iz aradı. Yaklaşık 3 saatlik sualtı ve su üstünde yapılan aramada Bektaş'a ait her hangi bir ize rastlanılmadı.

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