15 gündür aranıyordu kara haberi geldi

Kaynak: İHA

İstanbul'da kaybolan ve 15 gündür aranan Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar’ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Bayraktar'ın cansız bedeni bulunduğu yerden 2 saat süren çalışma sonucu çıkartıldı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde 15 gün önce kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar’ın cansız bedeni öğle saatlerinde Hacımaşlı Mahallesi’nde ormanlık alanda bulundu. Bayraktar’ın cansız bedeninin bulunduğu yerden kurtarılması için başlatılan çalışmalar yaklaşık 2 saat sürdü.

Çalışmaların ardından cansız bedeni bulunduğu noktadan çıkarılarak Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

aw528015-02.jpg

Yusuf Bayraktar, 15 gün önce kaybolmuş, polis, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen bulunamamıştı. Bugün öğle saatlerinde Hacımaşlı’daki ormanda yapılan aramalarda yaşlı adamın cansız bedeni tespit edildi.

aw528015-03.jpg

Ekipler, sarp ormanlık alanda yapılan çalışmalarla yaklaşık 2 saat boyunca kurtarma operasyonu yürüttü. Bayraktar’ın cansız bedeni güçlükle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ardından cenaze, cenaze nakil aracıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

aw528015-05.jpg

aw528015-07.jpg

