5 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 15 gündür kayıp olan Alzheimer hastası kadının cansız bedeni bulundu

15 gündür kayıp olan Alzheimer hastası kadının cansız bedeni bulundu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 15 gün önce kaybolan 67 yaşındaki Alzheimer hastası Necibe Yücedağ’ın cansız bedeni bulundu.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 19:32
Takip Et

15 gündür kayıp olan Alzheimer hastası kadının cansız bedeni bulundu

15 gündür kayıp olan Alzheimer hastası kadının cansız bedeni bulundu
+
Aa
-

İHA - Alzheimer hastası Neciba Yücedağ 21 Eylül’de evinden çıkmış ve kendisinden 15 gündür haber alınamamıştı. Yüksekova'da kayıp olarak aranan Yücedağ’ın bugün akşam saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı. İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Aksu köyü yakınlarında ki su kanalında köylüler tarafından bulunan ceset yetkililere bildirildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ekipleri, itfaiye ve Yücedağ’ın yakınları gitti. Yapılan inceleme sonucu cesedin Yücedağ’a ait olduğu tespit edildi. Yücedağ'ın cansız bedeni Yüksekova Devlet Hastanesinin morguna kaldırırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
1
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Benzin ve motorine zam
2
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
3
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
4
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
5
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
6
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
﻿Yaşlı teyzeyi dinleyince yüreğiniz titreyecek: 240 lira elektrik faturasını görünce intihar etmek istedim hasta çocuğuma acıdım edemedim
7
﻿Yaşlı teyzeyi dinleyince yüreğiniz titreyecek: 240 lira elektrik faturasını görünce intihar etmek istedim hasta çocuğuma acıdım edemedim
﻿Yaşlı teyzeyi dinleyince yüreğiniz titreyecek: 240 lira elektrik faturasını görünce intihar etmek istedim hasta çocuğuma acıdım edemedim
﻿Tunceli’de kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı   
﻿Tunceli’de kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı   
﻿Tunceli’de kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı   
﻿15 gündür kayıp olan Alzheimer hastası kadının cansız bedeni bulundu
﻿15 gündür kayıp olan Alzheimer hastası kadının cansız bedeni bulundu
﻿15 gündür kayıp olan Alzheimer hastası kadının cansız bedeni bulundu
﻿ABD'de mortgage faiz oranı 16 yılın zirvesine çıktı
﻿ABD'de mortgage faiz oranı 16 yılın zirvesine çıktı
﻿ABD'de mortgage faiz oranı 16 yılın zirvesine çıktı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.