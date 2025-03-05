15 gündür ulaşılamıyordu! Mezrada donmak üzereyken bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
15 gündür ulaşılamıyordu! Mezrada donmak üzereyken bulundu

Erzurum’da 15 gündür kaybolan 60 yaşındaki R.B., kar nedeniyle yolu kapanan mezrasındaki evinde donmak üzere bulundu. Helikopterle kurtarılan R.B hastaneye kaldırıldı.

Çat ilçesi Işkınlı Mahallesi Hırhal Mezrası'nda tek başına yaşayan R.B.'ye 15 gündür ulaşamayan yakınları, jandarmaya dün gece kayıp ihbarında bulundu. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırmada, R.B.'nin yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezradaki evinde mahsur kaldığı belirlendi.

R.B.'yi kurtarmak için Erzurum Jandarma Komutanlığı ile AFAD koordinesinde hava destekli kurtarma operasyonu planlandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle bugün saat 12.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyonla R.B., mezradan kurtarıldı. Sağlık kontrollerinde hipotermi geçirdiği belirlenen R.B., Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

15 gündür ulaşılamıyordu! Mezrada donmak üzereyken bulundu

15 gündür ulaşılamıyordu! Mezrada donmak üzereyken bulundu

15 gündür ulaşılamıyordu! Mezrada donmak üzereyken bulundu

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