15 ile dev ‘change’ operasyonu: Piyasa değeri 50 milyon TL

Düzenleme: Kaynak: İHA

Samsun merkezli 15 ile dev 'change' operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda ele geçirilen araçların değeri dudak uçuklattı. Düzenlenen operasyonda 45 şüpheli yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen projeli çalışma kapsamında; farklı marka ve modeldeki yanmış, yakalamalı/hacizli ya da enkaz altından çıkarılan ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarının değiştirilip, Romanya'dan getirilen gümrük kaçağı 15 TIR, 6 dorse ve 2 otomobil ile "change" yapıldığı belirlendi.

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Piyasa değeri yaklaşık 50 milyon TL olan araçları bu yöntemle piyasaya sürdüğü tespit edilen şüphelilere yönelik Samsun merkezli İstanbul, Konya, İzmir, Eskişehir, Sakarya, Mersin, Manisa, Mardin, Şırnak, Amasya, Isparta, Burdur, Çorum ve Kırşehir'de, bugün saat 06.00 sıralarında, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Bu kapsamda "change" yapıldığı değerlendirilen 1 çekici, yakalama ve haciz kaydı bulunan 1 çekici ile 1 dorse, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ile çok sayıda ruhsat, belge, plaka ve dijital materyal ele geçirildi.

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Operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı, firari 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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