15 metre yükseklikteki köprüden Zap Suyu'na uçtular

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet yaklaşık 15 metre yükseklikten Zap Suyu'na düştü. Olay, akşam saatlerinde Hakkari kent merkezine 20 kilometre mesafedeki Cemka köyünde yaşandı. Hacı Koç'un kullandığı kamyonet, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu, 15 metre yükseklikteki bir köprüden Zap Suyu'na uçtu. Kazada sürücü Hacı Koç ve yanında bulunan Harun Özkan, İsmail Özkan ile Hüseyin Çiftçi yaralandı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kamyonetten çıkarılarak ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı ve ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralıların tedavi altına alındığı, sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.