15 metrekarelik alana yağan yağmur herkesi şoke etti. Vatandaşlar şaşkınlık içinde izledi

Düzenleme: Kaynak: İHA
15 metrekarelik alana yağan yağmur herkesi şoke etti. Vatandaşlar şaşkınlık içinde izledi

Bursa'da kavurucu sıcakta sadece küçük bir alana yağan yağmur görenleri hayrete düşürdü.

Bursa'da sadece küçük bir alana yağan yağmur görenlerin ağızları açık kaldı. Sıcak havada serinlemek için deniz kenarına inen vatandaşlar, yaklaşık 15 metrekarelik alana yağan yağmuru görünce gözlerine inanamadı.


Bursa Mudanya'da ilçesinde yaz sıcağı kavururken sadece küçük bir alana yağmur yağdı. Uzun süre yağan yağmur sadece 15 metrekarelik alanda etkili oldu. Gördükleri karşısında hayrete düşen vatandaşlar ise araçlarından inerek o anları görüntüledi.

BALKONDAN SU SIKTIKLARINI SANDILAR

Sıcaktan bunaldıkları için arkadaşları ile Mudanya sahiline gittiklerini anlatan Mehmet Tekingen, "Dönüşümüzde sokaktan geçerken birisinin balkondan su sıktığını sandık. Ancak bu kadar alana suyun sıkılma ihtimalinin olmayacağını düşünerek etrafa baktık. Balkonlara falan baktığımızda da kimsenin olmadığını, gökyüzünden 15 metrekarelik bir alana yağmur yağdığını fark ettik. İlginç bir doğa olayı ile karşılaştık. Sahile serinlemeye gitmişken yaz yağmurunda serinlemiş olduk" diye konuştu.

Diğer yandan uzmanlar bu tür lokal doğa olaylarının normal olduğunu, bulutların geçişleri sırasında yağış bırakabileceğini söyledi.

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