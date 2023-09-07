15 milyon kişi etkilendi. O ülke depresyonda

Rusya'da yapılan yeni bir araştırma, her 10 kişiden 1'inin derin bir depresyonla karşı karşıya olduğunu ortaya çıkardı. Depresyonun ülkede 15 milyon kişiyi etkilediği bildirildi.