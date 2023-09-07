15 milyon kişi etkilendi. O ülke depresyonda

Rusya'da yapılan yeni bir araştırma, her 10 kişiden 1'inin derin bir depresyonla karşı karşıya olduğunu ortaya çıkardı. Depresyonun ülkede 15 milyon kişiyi etkilediği bildirildi.

15 milyon kişi etkilendi. O ülke depresyonda

TurkRus’un haberine göre; Stratejik İnisiyatifler Ajansı (ASİ) tarafından gerçekleştirilen çalışma, 40 bin kişinin katılımıyla yapıldı ve derin depresyonun önde gelen nedenlerini uzun süreli hastalıklar, yakınlarını kaybetme, kredi borcu ve aile içi şiddet olarak sıraladı.

ASİ analistleri, ülkede 700 bin vatandaşın aile içi şiddetle mücadele ettiğine dikkat çekti.

Doktor Nadejda Çernışova, sonbaharın gelmesiyle birlikte stresin yanı sıra akciğer ve kalp-damar hastalıklarının şiddetinin artabileceği uyarısında bulunuyor. Çernışova, sonbaharın tetikleyebileceği ruhsal hastalıklar arasında manik depresif psikoz, şizofreni ve depresyonun bulunduğunu ifade edildi.

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