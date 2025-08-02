1,5 milyon yıllık sır açığa çıkıyor! Donmuş geçmişin anahtarı ortaya çıktı

Antarktika’nın kilometrelerce derinliklerinden çıkarılan 1,5 milyon yıllık bir buz çekirdeği, bilim dünyasında heyecan uyandırdı.

İngiltere’nin Cambridge kentindeki British Antarctic Survey (BAS) laboratuvarlarında, -23°C’lik özel soğuk odalarda korunan bu eşsiz buz silindiri, Dünya’nın iklim tarihine dair sırları açığa çıkarmak için yavaşça eritildi.

Bilim insanları, bu antik buzun içinde hapsolmuş hava kabarcıkları, toz zerrecikleri, volkanik küller ve mikroskobik deniz yosunlarının (diatomlar), gezegenin geçmiş iklim döngülerini ve gelecekteki iklim senaryolarını anlamada çığır açabileceğini belirtti.

ANTARKTİKA’DAN CAMBRİDGE’E UZANAN ZORLU YOLCULUK

Doğu Antarktika’daki Concordia araştırma üssüne yaklaşık 40 kilometre mesafede, 2,8 kilometre derinlikten çıkarılan bu buz çekirdeği, uluslararası bir ekibin milyonlarca sterlinlik yatırımıyla elde edildi.

“Beyond EPICA – Oldest Ice” projesi kapsamında yürütülen çalışmada, sekiz Eiffel Kulesi yüksekliğine eşdeğer bir sondajla ulaşılan buz, bir metrelik bloklar halinde gemilerle ve soğuk zincir sistemiyle Avrupa’ya taşındı.

Projenin koordinatörü, Venedik Ca’ Foscari Üniversitesi’nden Prof. Dr. Carlo Barbante, “Bu buz çekirdeği, geçmiş atmosfer koşullarını koruyan bir zaman kapsülü. İçindeki hava kabarcıkları, atalarımızın soluduğu havayı taşıyor ve iklim biliminde devrim oluşturabilir” dedi.

ORTA PLEİSTOSEN GEÇİŞİ’NİN GİZEMİ

Bilim insanlarının en çok merak ettiği konulardan biri, yaklaşık 1 milyon yıl önce yaşanan Orta Pleistosen Geçişi. Bu dönemde, Dünya’nın buzul döngüleri 41 bin yıllık periyotlardan 100 bin yıla uzadı.

BAS Buz Çekirdeği Araştırmaları Başkanı Dr. Liz Thomas, “Bu değişimin nedeni, iklim bilimindeki en büyük çözülmemiş sorulardan biri. Buz çekirdeği, bu gizemi aydınlatabilir ve günümüzdeki iklim değişikliğiyle kıyaslamalar yapmamıza olanak tanıyabilir” açıklamasında bulundu.

Thomas liderliğindeki ekip, yedi haftalık bir süreçte buzu ultra yavaş eritme yöntemiyle analiz ederek, geçmişteki sıcaklık, rüzgar desenleri, deniz seviyeleri ve karbondioksit konsantrasyonları hakkında veri toplayacak.

BUZUN İÇİNDEKİ HAZİNE

Buz çekirdekleri, içerdikleri mikroskobik tozlar, volkanik küller ve diatomlar sayesinde geçmiş iklim koşullarını adeta bir arşiv gibi sakladı.

Kopenhag Üniversitesi’nden iklim bilimci Prof. Dr. Dorthe Dahl-Jensen, “Bu çekirdekler, 800 bin ila 1,5 milyon yıl öncesine ait atmosferik verileri barındırıyor. Özellikle karbondioksit ve metan gibi sera gazlarının doğal konsantrasyonlarını anlamak, günümüzdeki insan kaynaklı iklim değişikliğini değerlendirmek için kritik” dedi.

Ekip, Cambridge’deki özel laboratuvarlarda ICP-MS cihazıyla 20’den fazla element ve eser metali analiz ederek, geçmişteki deniz seviyesindeki yükselmeleri ve Antarktika buz tabakalarının nasıl küçüldüğünü ortaya çıkarmayı hedefledi.

GELECEĞE IŞIK TUTAN GEÇMİŞ

Cambridge Üniversitesi’nden Prof. Dr. Eric Wolff, çalışmanın önemine dikkat çekerek, “Bu buz çekirdeği, Dünya’nın iklim sisteminin milyonlarca yıl önceki kırılma noktalarını anlamamızı sağlayabilir. Günümüzde sera gazlarının hızla artmasıyla, bu veriler gelecekteki iklim modellerini geliştirmek için hayati önem taşıyor” dedi.

Buzdaki toz zerrecikleri, geçmişteki rüzgar düzenlerini ve buz tabakalarının küçülme süreçlerini ortaya koyarak, deniz seviyesindeki değişikliklerin küresel etkilerini anlamada kilit rol oynadı.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE TEKNOLOJİK BAŞARI

Bu devasa projede, Almanya ve İsviçre’deki araştırma kurumları da buz çekirdeğinin farklı kesitlerini analiz ediyor.

Mühendis James Veale, Antarktika’daki sondaj sürecini, “Buzu eldivenli ellerimle tutarken, 1,5 milyon yıllık bir tarihi avuçlarımda hissettim. Bu, inanılmaz bir duyguydu” sözleriyle tarif etti.

Çalışma, yalnızca iklim bilimini değil, aynı zamanda Antarktika’nın jeolojik tarihini ve kıtanın ne zaman buzsuz olduğunu anlamada da yeni kapılar aralayabilir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI BİR UYARI

Araştırmacılar, bu verilerin günümüzdeki iklim krizine dair önemli ipuçları sunabileceğini vurguladı.

Dr. Thomas, “Geçmişte deniz seviyelerinin şimdikinden çok daha yüksek olduğu dönemler, Antarktika buz tabakalarının küçüldüğünü gösteriyor. Bu, iklim değişikliğinin gelecekteki etkilerini öngörmek için bir uyarı niteliğinde” dedi.

Antarktika’nın donmuş sırları, bilim insanlarının elinde çözülmeyi beklerken, bu çalışma gezegenimizin geleceği için umut ve uyarıyı bir araya getiriyor.

1,5 milyon yıllık bu buz çekirdeği, Antarktika’nın derinliklerinden çıkarak insanlık tarihinin en eski iklim kayıtlarını gün yüzüne çıkarmaya hazırlandı.

Cambridge’deki bilim insanları, bu eşsiz zaman kapsülünü analiz ederek, gezegenimizin geçmişini ve geleceğini daha iyi anlamayı hedefledi.