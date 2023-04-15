15 Nisan Cumartesi TV yayın akışında ne var? 15 Nisan Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 15 Nisan Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 15 Nisan Cumartesi hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 15 Nisan Cumartesi ne var? 15 Nisan Cumartesi bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 15 Nisan Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 15 Nisan Cumartesi televizyonda ne var? 15 Nisan Cumartesi bugün hangi diziler var?
15 NİSAN CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)
08:15 Karaoğlan Geliyor (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:30 Kızılcık Şerbeti
04:45 Bir Şansım Olsa
ATV YAYIN AKIŞI
06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi
07:00 Hz. Ömer
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Bir Küçük Gün Işığı
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:45 Ateş Kuşları
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ateş Kuşları
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:45 Yargı
16:00 Kraliçe
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Yerli Dizi
03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
05:45 Güneş Beklerken
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:15 Kamera Arkası
12:45 Tetikçinin Oğlu
16:00 Gülcemal
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Tetikçinin Oğlu
23:00 Ego
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:15 Ömer
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
13:00 Yerli Dizi
15:45 Yüz Yıllık Mucize
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Derin Sular (Yabancı Sinema)
22:00 Derin Sular (Yabancı Sinema)
23:45 Yüz Yıllık Mucize
TV8 YAYIN AKIŞI
06:15 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
11:00 Gazete Magazin
12:45 Survivor Panorama
15:15 Salur Kazan (Yerli Sinema)
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra