15 Nisan Cumartesi TV yayın akışında ne var? 15 Nisan Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 15 Nisan Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 15 Nisan Cumartesi hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 15 Nisan Cumartesi ne var? 15 Nisan Cumartesi bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 15 Nisan Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 15 Nisan Cumartesi televizyonda ne var? 15 Nisan Cumartesi bugün hangi diziler var?

15 NİSAN CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)

08:15 Karaoğlan Geliyor (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:30 Kızılcık Şerbeti

04:45 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi

07:00 Hz. Ömer

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Bir Küçük Gün Işığı

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

15:45 Ateş Kuşları

18:45 ATV Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ateş Kuşları

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:45 Yargı

16:00 Kraliçe

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Yerli Dizi

03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

05:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

05:45 Güneş Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:15 Kamera Arkası

12:45 Tetikçinin Oğlu

16:00 Gülcemal

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Tetikçinin Oğlu

23:00 Ego

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:15 Ömer

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

13:00 Yerli Dizi

15:45 Yüz Yıllık Mucize

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Derin Sular (Yabancı Sinema)

22:00 Derin Sular (Yabancı Sinema)

23:45 Yüz Yıllık Mucize

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

11:00 Gazete Magazin

12:45 Survivor Panorama

15:15 Salur Kazan (Yerli Sinema)

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra