15 Ocak Pazar bugün hangi diziler var? 15 Ocak Pazar TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 15 Ocak Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 15 Ocak Pazar hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 15 Ocak Pazar televizyonda ne var? 15 Ocak Pazar bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Hafta sonunda televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 15 Ocak Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 15 Ocak Pazar televizyonda ne var? 15 Ocak Pazar bugün hangi diziler var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Camdaki Kız

02:45 Sanal Hayatlar

04:30 Müzik Arası

05:45 Kavak Yelleri

07:00 Sihirli Annem

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Üç Kız Kardeş

16:15 Camdaki Kız

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Ateş Kuşları

02:45 Ben Bu Cihana Sığmazam

05:30 Hercai

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Ateş Kuşları

15:45 Bir Küçük Gün Işığı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

23:15 Küçük Kadınlar

FOX YAYIN AKIŞI

01:30 Yasak Elma

03:30 Senden Daha Güzel

06:00 Kefaret

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası11:20 Benden Söylemesi

13:00 Yalnız Kalpler

16:15 Taçsız Prenses

16:45 Benden Ne Olur

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Taçsız Prenses

22:45 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Ömer

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 En Güzel Bölüm

10:45 İdil Yazar ile Keyifli Tarifler

11:00 Tülin Şahin ile Moda

14:00 Çöp Adam

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:15 Yalı Çapkını

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Tarkan Gümüş Eyer

08:00 Hasret

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Canım Kardeşim

16:15 Şabaniye

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

00:00 Şabaniye

02:00 Kızılcık Şerbeti

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Türkiye'nin Doktorları

10:00 Kasabadaki Yabancı

14:00 Survivor Panaroma

18:00 Recep İvedik 6

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Sıfırıncı Gün

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Ege'nin Hamsisi

08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:30 Makas

15:10 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:45 3'te 3

01:05 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı