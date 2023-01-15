15 Ocak Pazar bugün hangi diziler var? 15 Ocak Pazar TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 15 Ocak Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 15 Ocak Pazar hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 15 Ocak Pazar televizyonda ne var? 15 Ocak Pazar bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Hafta sonunda televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 15 Ocak Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 15 Ocak Pazar televizyonda ne var? 15 Ocak Pazar bugün hangi diziler var?
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:30 Camdaki Kız
02:45 Sanal Hayatlar
04:30 Müzik Arası
05:45 Kavak Yelleri
07:00 Sihirli Annem
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Üç Kız Kardeş
16:15 Camdaki Kız
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Ateş Kuşları
02:45 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:30 Hercai
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Ateş Kuşları
15:45 Bir Küçük Gün Işığı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
23:15 Küçük Kadınlar
FOX YAYIN AKIŞI
01:30 Yasak Elma
03:30 Senden Daha Güzel
06:00 Kefaret
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası11:20 Benden Söylemesi
13:00 Yalnız Kalpler
16:15 Taçsız Prenses
16:45 Benden Ne Olur
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Taçsız Prenses
22:45 Yasak Elma
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Ömer
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 En Güzel Bölüm
10:45 İdil Yazar ile Keyifli Tarifler
11:00 Tülin Şahin ile Moda
14:00 Çöp Adam
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:15 Yalı Çapkını
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Tarkan Gümüş Eyer
08:00 Hasret
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Canım Kardeşim
16:15 Şabaniye
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:00 Şabaniye
02:00 Kızılcık Şerbeti
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Türkiye'nin Doktorları
10:00 Kasabadaki Yabancı
14:00 Survivor Panaroma
18:00 Recep İvedik 6
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Sıfırıncı Gün
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Ege'nin Hamsisi
08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:30 Makas
15:10 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:45 3'te 3
01:05 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
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