15 Şubat Çarşamba TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

İzleyiciler 15 Şubat Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan deprem felaketinin ardından kanallar deprem ortak yayını yapıyor. Peki, 15 Şubat Çarşamba bugün TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

Haftanın ortasında merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından televizyon kanalları Deprem Özel programlarına devam ediyor. Hangi kanalda deprem özel yayını var? İşte ayrıntılar..

15 ŞUBAT ÇARŞAMBA HANGİ KANALDA DEPREM ÖZEL YAYINI VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

09:00 Bu Sabah

12:15 Habertürk Ortak Yayını

17:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Deprem Özel)

18:45 Show Ana Haber

20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Deprem Özel Ortak Yayın

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Deprem Özel Ortak Yayın

16:00 Esra Erol Deprem Özel Ortak Yayını

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

02:00 Deprem Özel Ortak Yayın

KANAL D YAYIN AKIŞI

11:00 Son Durum (Deprem Özel)

13:00 6 Şubat Depremi

14:00 Deprem Özel

18:00 En Büyük Afet

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

03:00 Deprem Bölgesinde Gece

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:00 Star Ana Haber

20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

02:00 NTV-Star TV Ortak Yayın

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 TV8-NTV Ortak Yayın (Deprem Özel)

20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:00 TRT Haber Ortak Yayını

12:10 TRT Haber Ortak Yayını

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

02:00 TRT Haber Ortak Yayını