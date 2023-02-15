15 Şubat Çarşamba TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

İzleyiciler 15 Şubat Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan deprem felaketinin ardından kanallar deprem ortak yayını yapıyor. Peki, 15 Şubat Çarşamba bugün TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?
Haftanın ortasında merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından televizyon kanalları Deprem Özel programlarına devam ediyor. Hangi kanalda deprem özel yayını var? İşte ayrıntılar..
15 ŞUBAT ÇARŞAMBA HANGİ KANALDA DEPREM ÖZEL YAYINI VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09:00 Bu Sabah
12:15 Habertürk Ortak Yayını
17:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Deprem Özel)
18:45 Show Ana Haber
20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Deprem Özel Ortak Yayın
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Deprem Özel Ortak Yayın
16:00 Esra Erol Deprem Özel Ortak Yayını
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını
02:00 Deprem Özel Ortak Yayın
KANAL D YAYIN AKIŞI
11:00 Son Durum (Deprem Özel)
13:00 6 Şubat Depremi
14:00 Deprem Özel
18:00 En Büyük Afet
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını
03:00 Deprem Bölgesinde Gece
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını
STAR TV YAYIN AKIŞI
18:00 Star Ana Haber
20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını
02:00 NTV-Star TV Ortak Yayın
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 TV8-NTV Ortak Yayın (Deprem Özel)
20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:00 TRT Haber Ortak Yayını
12:10 TRT Haber Ortak Yayını
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını
02:00 TRT Haber Ortak Yayını