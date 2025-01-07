15 tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak?

Okullarda ilk dönemin sona ermesine sayılı günler kaldı. Karnelerin alınması ile 15 günlük bir ara tatil yapılacak.

Sömestr tatili sürecinde öğrenciler dinlenme fırsatı bulacak ve ikinci döneme hazırlanacak.

Öğrencilerine merakla beklediği 15 tatil ne zaman, hangi gün başlıyor? merak ediliyor.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra 20 Ocak 2025 Pazartesi günü itibarıyla 15 günlük yarıyıl tatiline çıkacaklar.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN OLACAK?

Yarıyıl tatilinin sonrası öğrenciler, ikinci dönemde bir haftalık ara tatil yapacaklar. İkinci ara tatil ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

2025 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü bitecek. Öğrenciler, bu tarihte ikinci dönem karnelerini alarak yaz tatiline girecekler.

Okullarda yaz tatili ise 21 Haziran 2025 Cumartesi günü başlayacak.

İŞTE MEB TATİL TAKVİMİ

MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil 31 Mart-4 Nisan 2025

20 Haziran 2025 Okulların kapanışı