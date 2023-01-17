Yarıyıl tatiline az bir süre kalmışken öğrenci ve veliler Şubat tatili yani 15 tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan 2023 takviminde okulların ne zaman tatil olacağı kesinleşti. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Ocak ayı sonuna yaklaşırken öğrenci ve veliler Şubat tatili için geri sayıma başladı. Okulların ne zaman yarıyıl tatiline gireceği, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan 2023 takvimi sonrasında belli oldu. Peki, Okullar ne zaman kapanacak?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.

Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.