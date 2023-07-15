15 Temmuz Cumartesi TV yayın akışında ne var? 15 Temmuz Cumartesi bugün hangi diziler var?

15 Temmuz Cumartesi yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 15 Temmuz Cumartesi yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 15 Temmuz Cumartesi TV yayın akışında ne var? 15 Temmuz Cumartesi bugün hangi diziler var?

15 Temmuz Cumartesi TV yayın akışında ne var? 15 Temmuz Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 15 Temmuz Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 15 Temmuz Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 15 Temmuz Cumartesi TV yayın akışında ne var? 15 Temmuz Cumartesi bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 15 Temmuz Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 15 Temmuz Cumartesi TV yayın akışında ne var? 15 Temmuz Cumartesi bugün hangi diziler var?

15 TEMMUZ CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

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06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Tarkan Güçlü Aslan (Yerli Sinema)

14:30 Japon İşi (Yerli Sinema)

16:15 Her Gönülde Bir Aslan Yatar (Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

1052336.jpgATV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateş Kuşları

10:00 Windstorm 4: Ari’nin Gelişi (Yabancı Sinema)

12:00 Akıncı

12:20 Akıncı

13:00 Üvey Anne

16:00 Bölük (Yerli Sinema)

18:00 Gündem Özel

19:00 ATV Ana Haber

20:00 15 Temmuz Özel

20-3-8aar.jpgKANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Dönence

15:45 Ya Çok Seversen

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ya Çok Seversen

fox.jpgFOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:15 Memet Özer İle Mutfakta

11:00 Kısmet

14:15 En Güzel Dönüşüm

16:15 Yaz Şarkısı

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yaz Şarkısı

preview.jpgSTAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sefirin Kızı

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

12:00 Gizli Bahçe (Yabancı Sinema)

13:40 En Güzel Bölüm

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

040c684e7a013746dd6aebfc66316f80.jpgTV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Kırmızı Oda

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları

13:45 İşte Gelin İşte Kaynana

17:00 Eski Dost (Yabancı Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star

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