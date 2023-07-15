İzleyiciler 15 Temmuz Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 15 Temmuz Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 15 Temmuz Cumartesi TV yayın akışında ne var? 15 Temmuz Cumartesi bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 15 Temmuz Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 15 Temmuz Cumartesi TV yayın akışında ne var? 15 Temmuz Cumartesi bugün hangi diziler var?
15 TEMMUZ CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Tarkan Güçlü Aslan (Yerli Sinema)
14:30 Japon İşi (Yerli Sinema)
16:15 Her Gönülde Bir Aslan Yatar (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Ateş Kuşları
10:00 Windstorm 4: Ari’nin Gelişi (Yabancı Sinema)
12:00 Akıncı
12:20 Akıncı
13:00 Üvey Anne
16:00 Bölük (Yerli Sinema)
18:00 Gündem Özel
19:00 ATV Ana Haber
20:00 15 Temmuz Özel
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Dönence
15:45 Ya Çok Seversen
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ya Çok Seversen
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:15 Memet Özer İle Mutfakta
11:00 Kısmet
14:15 En Güzel Dönüşüm
16:15 Yaz Şarkısı
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaz Şarkısı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
12:00 Gizli Bahçe (Yabancı Sinema)
13:40 En Güzel Bölüm
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Kırmızı Oda
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları
13:45 İşte Gelin İşte Kaynana
17:00 Eski Dost (Yabancı Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star