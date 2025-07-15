15 Temmuz darbe gecesinde silah zoruyla bildiri okuyan Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti. O gece yaşanan en unutulmaz anlardan biri, TRT spikeri Tijen Karaş’ın zorla darbe bildirisini okumasıydı.

FETÖ’cü askerler tarafından zorla bildiri okutulan Tijen Karaş, bir gecede milyonların tanıdığı bir isim oldu. Hain darbenin yıl dönümünde Karaş’ın şimdiki hayatı merak konusu oldu.

TİJEN KARAŞ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Olaylardan kısa süre sonra ekranlara veda eden Karaş, şimdi kişisel gelişim eğitmenliği yapıyor.

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Şehir şehir gezerek kişisel gelişim zirvelerinde adından söz ettiren başarılı spiker, yeni bir yol çiziyor.

“SAĞLIĞIM ELDEN GİTTİ”

Tijen Karaş, geçmişte o geceyi şöyle anlatmıştı:

“Hâlâ soruyorlar, gerçekten silah dayadılar mı, o gece neler oldu? Kesinlikle! O korkuyu iliklerimize kadar yaşadık! Ömrüm boyunca unutmayacağım! Sağlığım gitti. Çok şükür, suçlular ağır ceza aldı. Beter olsunlar. Allah bir daha yaşatmasın! Şehitlerimize rahmetle.”

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TİJEN KARAŞ KİMDİR?

Tijen Karaş, 28 Ocak 1975’te Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Karaş, medya kariyerine TRT Avrasya’da sunuculukla başladı, ardından Türk Haberler Ajansı’nda “Sanat ve Politika” köşesinde yazılar yazdı.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında, TRT Haber’de darbecilerin zorla okuttuğu bildiriyle gündeme geldi.

Silah zoruyla okuduğu bildiriyle “Yurtta Sulh Konseyi” ismini duyuran Karaş, o gecenin sembol isimlerinden biri oldu.

Üç kardeşli bir ailede büyüyen Karaş, medya ve habercilikteki tecrübesiyle TRT’nin sevilen yüzlerinden biri olmayı başarmıştı.