15 Temmuz darbesini başbakana ilk duyuran isim! Kimse tahmin etmiyordu…

Hain darbenin 9’ncu yıl dönümünde TBMM’de kurulan Darbe Araştırma Komisyonu’nun Başkanvekili eski AKP’li ve Yeniyol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, başbakana darbeyi ilk duyuran isim olduğunu belirtirken, “15 Temmuz gecesi darbe girişimini kaynaklarımdan öğrendim ve hemen Çankaya Köşkü’ne gittim. Başbakan dahil herkesi aradım” dedi.

DARBEYİ BAŞBAKANA İLK BİLDİREN OLDU

Sözcü gazetesinden Emin Özgönü’ne konuşan Yeniyol Grup Başkanvekil Selçuk Özdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçmesine ilişkin o geceyi anlattı. Darbe girişimine ilişkin, o gece başbakana il bildirenin kendisinin olduğunu söyleyen Özdağ, “15 Temmuz gecesi darbe girişimini kaynaklarımdan öğrendim ve hemen Çankaya Köşkü’ne gittim. Başbakan dahil herkesi aradım. AK Partili bazı milletvekilleri ’Darbe oluyorsa bizi de öldürürler, ben gelemem’ diyerek evinde saklanmayı tercih etti. Başbakan Binali Yıldırım da girişimi telefonum üzerine öğrendi. İlk üç aramamda ulaşamadım, sonra kendisi aradı ve durumu anlatınca ‘Ne darbesi kim yapıyor?’ diye sordu. O sırada İstanbul’daydı sonra Ilgaz Tüneli’ne gittiğini öğrendik” ifadelerini kullandı.

400 SAYFALIK RAPOR

15 Temmuz şehitlerinde öz yeğeninin de olduğunu söyleyen Özdağ, Darbe girişimi ile ilgili TBMM’de Araştırma Komisyonu çalışmasının 7 ay sürdüğünü söyledi. Özdağ, “Bir milyon sayfa evrak ve tutanak oluşturduk. 400 sayfalık rapor hazırladık. Bu rapor TBMM Başkanına teslim edildi ancak Meclis’te görüşülmemesi için iktidar özel gayret gösterdi ve rapor havada kaldı” şeklinde konuştu.

YAZICIOĞLU DETAYI RAPORA KOYULMADI

Raporun detaylarını da paylaşan Özdağ, Darbe girişiminde Cumhurbaşkanının kaldığı oteli basıp suikast girişiminde bulunanlar ile 2009’daki Yazıcıoğlu’nun helikopterinden parça sökenlerin aynı askerler olduğunu öğrendiğini ve bununla ilgili çalışmayla rapor hazırlattığını söyledi. Bu bölümün ise ana rapora konulmadığının altını çizdi.