15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Kuşadası’nda kutlandı

AYDIN / ŞERİF AKARÇEŞME

Türkiye genelinde olduğu gibi Kuşadası’nda da 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri, büyük bir coşku ve duygusal atmosferle başladı. Şehirde etkinliklerde şehitler mezarları başında anıldı, kabristanlarına karanfil bırakıldı, gazilere minnet gösterildi. Kaleiçi Camii'nde de lokma döküldü.

Akşam saat 20.00’de Atatürk Anıtı önünde anma programı gerçekleştirildi. Anma programına Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik başta olmak üzere; Belediye Başkan Vekili Hayati Atlı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, İlçe Jandarma Komutanı vekili Fatih Fuçucular, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Ömer Serhat Uysal, STK temsilcileri,Siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın birlikte söylenmesinin ardından, Kaymakam İbrahim Keklik ve Belediye Başkan Vekili Hayati Atlı, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Protokol üyeleri ve vatandaşlar anıt önüne kurulan temsili şehitliğe karanfil bıraktı.

ATLI,’’DARBE GİRİŞİMİ,TÜRK MİLLETİNİN AZİM VE KARARLILIĞIYLA HÜSRANA UĞRADI’’

Törende konuşan Belediye Başkan Vekili Hayati Atlı, "Ülkemiz bundan 9 yıl önce, 15 Temmuz 2016 gecesi bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. Milli iradeyi ve egemenliği hiçe sayarak, demokratik kurumları vesayet altına alma hedefiyle yaşama geçirilmek istenen bu darbe girişimi, demokrasiye, hukuka ve anayasal düzene inanan Türk milletinin azim ve kararlılığı ile hüsrana uğradı. Darbeler, demokrasiyi kesintiye uğratan, izleri siyasal, toplumsal ve ekonomik yaşamda uzun yıllar boyunca silinmeyen müdahalelerdir. 15 Temmuz darbe girişimine karşı canlarını veren şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum." dedi.

Kaymakam Keklik,"asla Unutturmayacağız"

Kaymakam İbrahim Keklik ise "Birlik ve bütünlüğümüzün simgesi olan 15 Temmuz'u asla unutturmayacağız. Bundan 9 sene önce demokrasimize karşı girişilen darbe girişiminde canlarını kaybeden aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Birliğimize ve beraberliğimize zarar vermek isteyen her türlü güce Türk milleti olarak asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.