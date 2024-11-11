15 Temmuz Gazisi Halil Alğan toprağa verildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
15 Temmuz Gazisi Halil Alğan toprağa verildi

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminde yaralanarak gazi olan Halil Alğan, dün gece tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını kaybetti.

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminde yaralanarak gazi olan Halil Alğan, dün gece tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını kaybetti. Alğan, darbe girişiminin yaşandığı gece ağır yaralanmıştı.

Alğan'ın vefatı, yakınlarını ve tüm gazileri derin bir üzüntüye boğdu. Halil Alğan'ın cenazesi, ailesinin isteği üzerine memleketi Mardin'in Midyat ilçesi Şenköy'de son yolculuğuna uğurlandı. Törende, Halil Alğan'ın ailesi duygu dolu anlar yaşarken FETÖ'ye lanetler okundu.

Cenaze törenine, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkavekili Tuncay Akkoyun, Ak Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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