15 Temmuz Gazisi Özcan Aybey ailesini katletti

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

15 Temmuz Gazisi Özcan Aybey boşanma aşamasındaki eşi Nazlı Aybey’in babası Şükrü Aysu’nun evinde çıkan tartışmada kayınpederi Şükrü Aysu’yu, kayınvalidesi Adile Aysu’yu silahla vurdu. Aybey olaya müdahale etmeye çalışan evin yanında havuz işiyle uğraşan Muhammet Akbaba’yı da silahla vurdu.

Şahıslar hayatını kaybederken Aybey, başka bir villada ise isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişiyi de yaraladı. Otomobilini ormanlık arazide bırakıp kaçan Aybey’i yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Yeniçağ’dan Tolga Şahin, 15 Temmuz Gazisi Aybey’in dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin iddiaları gündeme getirmişti.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gazileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı kartvizitiyle onlarca vatandaşı dolandırdığı iddia edilen Özcan Aybey halen aramızda serbestçe dolaşmaya devam ediyor. Derneğin resmi sitesinde ismi bulunmayan Aybey mahkeme tutanaklarında mesleğini “tekniker” olarak belirtirken Mercedes C-200’e binmesi ve milyonlarca liralık işler yapmasıyla dikkat çekiyor.

BAŞKAN YARDIMCISI AMA HİÇBİR DERNEK KAYDI YOK

İçişleri Bakanlığı’nın resmi yazısında hiçbir dernekte üyelik kaydı olmadığı belirtilen Aybey’in iddialara göre kendisini, “Korona vardı bu nedenle kurul toplanmadan kartvizitimi verdiler” şeklinde savunduğu öne sürülürken Gaziler Federasyonu tarafından kuruluş aşamasındaki maddi yardımları nedeniyle Aybey’e bu belge verildiği iddia ediliyor. Ancak federasyon tarafından 21 Ekim 2021’de sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda dernek yöneticilerinin isimleri belirtilirken “başkanın, başkan yardımcısıyım diyerek federasyonumuzun ismini kullananlara itibar etmeyin” uyarısı yapılıyor.

ÜST DÜZEY İSİMLERLE FOTOĞRAFI VAR

Fethiye’de 34 RTE 60 plakalı aracıyla “Plaka bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bana verildi. Yeğeni gibi sever beni Cumhurbaşkanı” diyerek vatandaşların güvenini sağladığı öne sürülen Aybey iddialara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İstanbul eski Valisi Vasip Şahin ile çekilen fotoğraflarını vatandaşlarla ilişkisinde güven unsuru olarak kullanıyor.

“TEK SUÇUM 15 TEMMUZ GAZİSİ OLMAK”

Daha sonrasında Aybey’e federasyon başkanının kartı verdiğine ilişkin ses kayıtları ortaya çıkmış ve Aybey hakkındaki iddialara cevap vermişti.

“FEDERASYONA BAĞIL OLARAK 11 BİN 500 TL ÖDEDİM”

İçişleri Bakanlığı’nın resmi yazısıyla herhangi bir dernekte üyelik kaydı olmadığı belirtilen Aybey, “Federasyon Başkanı Levent Yücel’e çeşitli zamanlarda toplamda federasyona bağış adı altında 11 bin 500 TL gönderdim. Federasyon kuruluşunda başkana yardımcı oldum. Bunun üzerine bana başkan yardımcısı kartı bastırdı. ‘Kurulu sonra toplarız sorun değil’ dedi. S.Ç ve M.Ö adlı başka kişilere de aynısını yaptı. Kartı verdiklerine dair belge var elimde. Başkan kimden çıkarı varsa seni başkan yardımcısı yaptım diyor. Benim dernekle ilgimin olmadığını söylemek için Veli, Yücel’e 400 bin TL verdiğini bizzat bana söyledi” diyerek kendisini savundu.