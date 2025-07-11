15 Temmuz gazisi Tümgeneral Ala'ya anlamlı ziyaret

Kaynak: İHA
15 Temmuz gazisi Tümgeneral Ala'ya anlamlı ziyaret

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz gazisi Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala'yı ziyaret etti.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın da eşlik ettiği ziyarette, 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığının en güçlü göstergesi olduğu ifade edildi.

Vali Tavlı, ziyarette yaptığı açıklamada, "15 Temmuz gecesi kadınıyla erkeğiyle 7'den 70'e tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesi etrafında kenetlenen milletimiz, hain darbe girişimini büyük bir demokrasi zaferine dönüştürmüştür. Aziz milletimizin bu zaferi; Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, Kore'den Kıbrıs'a, terörle mücadeleden bugüne kadar verilen tüm mücadelelerin ruhunu yansıtan şehitlerimizin ve gazilerimizin mirasıdır" dedi.

Ziyaretin sonunda Tümgeneral Ala'ya geçmiş olsun dilekleri iletilirken, 15 Temmuz'un unutulmaması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiği vurgulandı.

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