Müyesser Yıldız'ın haberine göre; Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi içindeki duruşma salonunda görülen davanın bugünkü celsesinde esas hakkındaki mütalaasını okuyan Savcı, Yargıtay kararı kapsamında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi olmadıkları anlaşılan eski Cumhurbaşkanlığı başyaveri Ali Yazıcı başta olmak üzere Ayhan Çarık, Doğan Öztürk, Ertuğrul Terzi, İlhan Talu, Murat Aygün, Osman Ünlü, Ramazan Gözel ve Osman Kardal’ın ülke genelindeki yaralamalardan sorumlu bulunmadıklarından beraatlarına karar verilmesini istedi.

Kara Havacılık Komutanlığı’nda birim yöneticisi oldukları gerekçesiyle Halil Gül, Mehmet Şahin, Özcan Karacan ve Ünsal Coşkun’un adam öldürmeye teşebbüsten 17’şer kez cezalandırılmalarını talep eden Savcı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Plan Daire Başkanı eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker yönünden ise davanın reddi yönünde mütalaa verdi.

Mütalaanın ardından sanıklar ve avukatları, savunma için süre verilmesini isterken Ali Yazıcı ve Ahmet Bicar Kırker kısa beyanda bulundu.

Utuş, Ahmet Bican Kırker’e soru sormak istediğini bildirince Mahkeme Başkanı, “Soru-cevap yok.” dedi, ama Utuş şu şekilde sürdürdü:

"GAZİLERİMİZ TERÖRİST MUAMELESİ GÖRÜYOR"

“Külliye’de tankın içinde vuruldum, tümenin ortasında kaldım. Bu tankların çıkma emrini siz mi verdiniz? 20 yaşındaki öğrenciler müebbet aldı, ama mühimmatı veren komutanlar kahraman oldu. Bu nasıl iddianame, nasıl bir adalet? Boşuna mı vuruldum? Bu ülkeyi vuranlar, soykırım yapanlar kahraman, biz vatan haini olduk. F-16 uçakları devletlerarası savaşta, sınır ötesinde kullanılır. Ama bunlar gelip Özel Harekât’ta 56 arkadaşımızı diri diri yaktı. Bu resmen soykırımdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne bir savaş açıldığı halde küçük bir darbe, terör saldırısı gibi gösterilip üstü kapatıldı. Biz şehitler, gaziler olarak ihanete uğradık. Devletimizi, Meclisimizi savunan avukat yok burada. Tamamen yalnız ve sahipsiz kaldık. Terörle mücadele eden Orkun Özeller gibi bir kahraman komutan cezaevine giriyor. Biz nereye gidiyoruz? Bizler, devletimizi kurtarmaya çalışan tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz terörist muamelesi görüyor. Ama Abdullah Öcalan ve PKK gibi soykırım yapan katiller mahkemelerde kahraman ilân edildi. Hukuksuz yargılamalar yapılıyor.”