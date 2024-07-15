Siyasetin olmazsa olması muhalefetin hesap sorması, iktidarın da hesap vermesidir.

Türkiye’de ise iktidar muhalefete hesap soruyor.

Muhalefet iktidara hesap soramıyor.

15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi sonrasında da muhalefet Recep Tayyip Erdoğan’a hesap sormadı.

Tam tersi oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Yenikapı mitingine şahsen katılmayacağını ancak bir heyet göndereceğini söyledi ama karar değiştirip katıldı.

12 maddede görüşlerini açıkladı ki şu sözleri önemliydi:

-“FETÖ terör örgütü ordunun içinde yuvalandı. FETÖ terör örgütü yargının içinde yuvalandı. Devletin her kademesinde yuvalandı. Biz buna daha önce F Tipi örgütlenme diyorduk, şimdi Fetullah Gülen terör örgütü diye tanımlanıyor…”

F Tipi paralel yapı Erdoğan’ın eseridir.

Kılıçdaroğlu’nun teşhisi doğrudur.

F Tipi paralel yapının ve 15 Temmuz’un siyasi sorumlusu Erdoğan’dan hesap sorulmaması yanlıştır.

"Kandırıldım, aldatıldım, hata yaptım, milletim ve Rabbim affetsin…" demekle siyasi ve hukuki sorumluluktan kurtulamaz Erdoğan.

15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 8 yıl geçti.

Muhalefet 16 Temmuz 2016’dan sonra hesap sormayınca suçludan mağdur yaratıldı.

Mağduriyet Türkiye’de rejim değiştirdi.

Mağduriyet Erdoğan’a seçimler kazandırdı.

15 Temmuz’u “Demokrasi ve Millî Birlik Günü” ve tatil ilan ettiler.

15 Temmuz Kara Gün’dür.

15 Temmuz Türk demokrasisi için Kara Gün’dür.

Erdoğan ve iktidarı için de Kara Gün’dür.

Muhalefet her 15 Temmuz’da hain darbe girişiminin hesabını ısrarla sormalı.

Fethullah Gülen ile Erdoğan’ın el ele devlette F Tipi paralel yapı kurduğu yüzlerine vurmalı.

Ergenekon, Balyoz, Casusluk, Kumpas davalarının savcısının Erdoğan olduğunu yüzlerine vurmalı.

Kara Gün ve hesap sorma asla unutturulmamalı.

15 Temmuz’un hesabında normalleşme olmamalı.

F Tipi Paralel Yapı oluşturdukları ve darbeye neden oldukları için siyasi iktidar mensupları yargıya hesap vermeli…

Yüce Divan işte bunun için vardır.

Şu sorular hâlâ yanıtsızdır:

1. Meclis’te kurulan ve çalışmalarını tamamlayan, "15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Raporu" neden kayıp?

2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın o gece ulaşamadığı MİT Başkanı Hakan Fidan neredeydi?'

3. Erdoğan, MİT başkan yardımcılarına, İçişleri Bakanı’na, Emniyet Genel Müdürü’ne ulaşamadı da darbe girişimi başladığını eniştesinden mi öğrendi?

4. Yoksa “Enişte” bir kripto adı mıydı?

5. Erdoğan, saatlerce Marmaris’teki otelde neden kaldı, neden yer değiştirmedi? Yer değiştirmesi gerekmez miydi?

6. MİT Müsteşarlığı’na darbe ihbarı yapıldığında ve Hakan Fidan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı ziyaret edip uyardığında neden gerekli önlemler alınmadı?

7. Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı MİT raporunda adı geçen FETÖ'cü generallerin TSK'dan emekli edilmelerini Erdoğan neden engelledi?

8. "Yurtta Sulh Konseyi" üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ısrarlı sorularına rağmen neden hâlâ açığa çıkartılamadı?

İşte bu yüzden 15 Temmuz kapkara bir gündür.