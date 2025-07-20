15 Temmuz milletimizin iman gücüyle yazdığı bir destandır

Aksaray Üniversitesi’nde (ASÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula “15 Temmuz’u Anlamak” konulu konferans verdi. Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Aksaray İl Emniyet Müdürü Bekir Demir, Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Naim Cengiz, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Ömer Köse, Prof. Dr. Erşan Sever, POMEM öğrencilerinin yanı sıra akademik ve idari personel de katıldı.

REKTÖR ARIBAŞ: İRFAN SAHİBİ GENÇLER YETİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ

Konferansın açılışında selamlama konuşması yapan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, 15 Temmuz’un sadece bir darbe değil, aynı zamanda Türkiye’ye yönelik bir işgal girişimi olduğunu vurguladı. Darbe girişiminin, dost ve müttefik olarak bilinen bazı ülkelerin talimatları doğrultusunda hareket eden bir yapı tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Rektör Arıbaş, “15 Temmuz, bir işgal provasıydı. Bu kalkışma, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm siyasi iradenin ve devlet erkânının ve milletimizin kararlı duruşuyla bertaraf edildi. Ancak bu süreci tam anlamıyla kavrayamadığımız sürece benzer tehditlerin tekrarı her zaman mümkündür. Bu yüzden 15 Temmuz’u çok iyi anlamak zorundayız” dedi. “Bizler üniversiteler olarak ilmin ve aklın ışığıyla hareket ediyoruz, gençlerimizi pozitif bilimlerle yetiştiriyoruz” diyen Rektör Arıbaş, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Bütün bunların yanı sıra gençliğimize vermemiz gereken en önemli şey irfandır. İrfansız ilim bazen teröre dönüşebiliyor. Ülkemizin aydınlık geleceğine ipotek koymaya çalışan her türlü harekete karşı şiddetle aksiyon almaya hazırız ve onlara karşı kararlı duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz.”

15 TEMMUZ’U HATIRLAMAMIZ VE ANLAMAMIZ GEREKİYOR

Sanatçı kimliğinin yanı sıra felsefi eserleriyle de tanınan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, Aksaray Üniversitesi’nde düzenlenen “15 Temmuz’u Anlamak” konulu konferansta, 15 Temmuz’un sadece hatırlanacak değil, derinlemesine anlaşılması gereken bir tarih olduğunu vurguladı. “15 Temmuz’u anlamak, anmak ve unutmamaktır” diyen Sula, o gecenin Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı en büyük tehditlerden biri olduğunu ifade etti. Sula, darbe girişiminin yalnızca yönetime el koyma amacı taşımadığını, asıl hedefin Türkiye’yi topyekûn bir işgal planı çerçevesinde ele geçirmek olduğunun altını çizdi. Sula, “O gece daha önce ihraç edilen birçok FETÖ mensubu, askeri birliklerin önüne gelmişti. Onlara göre darbe başarılı olacak, kendileri de eski görevlerine döneceklerdi. Ancak bu milletin direnişiyle hayalleri suya düştü. Yeryüzünde 15 Temmuz gibi bir geceyi atlatabilecek Türk milleti gibi başka bir millet, Türkiye Cumhuriyeti gibi başka bir ülke tanımıyorum. Bu aziz ve necip milletin Allah’tan başka kimseye eyvallahı yoktur. Türk milleti o gece destansı bir direniş göstererek, tarih yazmıştır” dedi.

DARBECİLER MİLLETİMİZİN BİRLİĞİNE VE İRADESİNE KASTETTİLER!

15 Temmuz gecesi vatana ve millete ihanet edenlerin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğinin altını çizen Sula, şunları söyledi: “Sultan Abdülhamid Han bir sözünde, ‘Türk milleti çok necip bir millettir; ancak bir kusuru vardır; Çabuk unutur. Haddinden fazla da merhametlidir’ demiştir. Bu söz, geçmişten bugüne bize önemli bir uyarı niteliğindedir. 15 Temmuz gecesi yaşadıklarımız da bu perspektiften değerlendirilmelidir. O gece yalnızca bir darbe teşebbüsü değil, aynı zamanda milletimizin birlik ve iradesine kasteden büyük bir ihanetti. Bu ihaneti gerçekleştirenlerle, o gece sokağa çıkarak vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkanları doğru bir şekilde ayırt etmek ve hafızalarımıza kazımak zorundayız. O gece bir avuç insan sokaklara çıkarak, gidişatı değiştirdi, ülkemizi işgalden kurtardı. 15 Temmuz gecesi Türk milletindeki iman gücünün zaferi olarak tarihe geçmiştir.”

SULA: İYİ İNSAN OLUN, VATANINIZ İÇİN ÇOK ÇALIŞIN

Konuşmasında milli birlik ve beraberlik vurgusu yapan Sula, katılımcılara anlamlı ve duygu yüklü mesajlar da verdi. Programda Ahmet Sula’nın hazırladığı “15 Temmuz” ve “İki Dünya” adlı iki ayrı sinevizyon gösterimi de sunuldu. Gösterim sırasında salonda duygusal anlar yaşandı. Ardından Sula, Aşık Serdari’nin “Nesini Söyleyim” isimli türküyü sinevizyon eşliğinde seslendirdi. Konferansta POMEM öğrencilerine de hitap eden Ahmet Sula, mesleki yeterlilikten önce iyi insan olmanın önemine de dikkat çekerek, “Dünyada iki insan türü vardır. İyiler ve kötüler. Sizler iyi insan olun, vatanınız ve milletiniz için çok çalışın” tavsiyelerinde bulundu. Konuşmasını duygu yüklü bir şiirle sonlandıran Sula, izleyicilerden büyük alkış aldı. Konferansın sonunda ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Ahmet Sula’ya günün anısına teşekkür plaketi takdim etti.