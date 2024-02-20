15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza. 6 araç karıştı

Kaynak: DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza. 6 araç karıştı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde altı aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya 6 aracın karıştığı tespit edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu nedeniyle bir otomobil yavaşladı ve zincirleme kaza meydana geldi. 6 aracın karıştığı kaza araç kamerasına anbean yansıdı.

TRAFİKTE ANİDEN DURUNCA ÇARPTI

Kaza, 17 Şubat Cumartesi günü saat akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi Ortaköy Viyadüğü Ankara istikametinde oldu.

Köprü girişinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların bir anda yavaşlamasına sebep oldu.

Bu sırada aniden duran otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarpınca, diğer araçlar da birbirine girmiş oldu.

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