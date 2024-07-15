15 Temmuz Şehitler Makamı’na ziyaretçi akını

15 Temmuz Şehitler Makamı’na ziyaretçi akını
Düzenleme: Kaynak: AA

FETÖ’nün darbe girişimin üzerinden 8 yıl geçti. Hafıza 15 Temmuz Müzesi ve 15 Temmuz Şehitler Makamı’nda ziyaretçi yoğunluğu oluştu.

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15 Temmuz Şehitler Makamı’na ziyaretçi akını 1

15 Temmuz 2016’da Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en karanlık ve hain gecelerinden birini yaşadı.

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15 Temmuz Şehitler Makamı’na ziyaretçi akını 2

FETÖ terör örgütü tarafından bir darbe girişimi yapıldı.

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15 Temmuz Şehitler Makamı’na ziyaretçi akını 3

Milletin iradesiyle bastırılan darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti.

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15 Temmuz Şehitler Makamı’na ziyaretçi akını 4

15 Temmuz günü 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'un 25.10.2016 tarihinde yapılan değişiklikle “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak ilan edildi.

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15 Temmuz Şehitler Makamı’na ziyaretçi akını 5

Darbe girişimini engellemek için mücadele veren kahramanların eşyaları ile ülkeye ihanet eden darbecilerin kullandığı mühimmatların sergilendiği Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ne ziyaretçi yağdı.

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15 Temmuz Şehitler Makamı’na ziyaretçi akını 6

15 Temmuz Şehitler Makamı’nda da çok sayıda ziyaretçi geldi.

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15 Temmuz Şehitler Makamı’na ziyaretçi akını 7
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15 Temmuz Şehitler Makamı’na ziyaretçi akını 8
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15 Temmuz Şehitler Makamı’na ziyaretçi akını 9
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15 Temmuz Şehitler Makamı’na ziyaretçi akını 10
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15 Temmuz Şehitler Makamı’na ziyaretçi akını 11
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15 Temmuz Şehitler Makamı’na ziyaretçi akını 12
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15 Temmuz Şehitler Makamı’na ziyaretçi akını 13
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15 Temmuz Şehitler Makamı’na ziyaretçi akını 14
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