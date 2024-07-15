15 Temmuz Şehitler Makamı’na ziyaretçi akını

15 Temmuz 2016’da Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en karanlık ve hain gecelerinden birini yaşadı.
FETÖ terör örgütü tarafından bir darbe girişimi yapıldı.
Milletin iradesiyle bastırılan darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti.
15 Temmuz günü 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'un 25.10.2016 tarihinde yapılan değişiklikle “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak ilan edildi.
Darbe girişimini engellemek için mücadele veren kahramanların eşyaları ile ülkeye ihanet eden darbecilerin kullandığı mühimmatların sergilendiği Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ne ziyaretçi yağdı.
15 Temmuz Şehitler Makamı’nda da çok sayıda ziyaretçi geldi.