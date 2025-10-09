15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılarak Sağlık Bakanlığı'na devredilen Ankara’daki Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin (GATA), Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) devredilerek askeri hastane statüsünde hizmet vereceği öne sürüldü.

"Savaş cerrahisi uzmanı" sayısı azaldığı için Pençe-Kilit, Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Pençe-Kaplan, Fırat Kalkanı gibi sınır ötesi operasyonlarda yaralanan askerlere müdahalede de sıkıntılar yaşandığı öne sürülmüştü.

26 şehirdeki 32 askeri hastane Sağlık Bakanlığı’na devredilerek sivilleşmişti. Savaş cerrahisi uzmanı 2 bin 43 askeri doktordan büyük bölümü ya emekli olmuş ya da özel hastanelere geçmişti. Askeri hastanelerin kapatılması, zaman zaman tartışma konusu olmuş, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay, askeri cerrah sayısının azalması üzerine TBMM Milli Savunma Komisyonunda yaptığı açıklamada “Vahim durumdayız’’ ifadeleriyle dikkat çekmişti.

Sözcü'de yer alan habere göre; askeri hastaneler yeniden açılacak. 1898’de kurulan ve 2016’da kapatılan Ankara’daki Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin (GATA) askeri hastane statüsünde yeniden açılması için çalışma başlatıldı.

Tıbbi cihazların Milli Savunma Bakanlığı'na devir işleminin kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

Öte yandan, Türkiye, NATO ülkeleri arasında askeri hastanesi bulunmayan tek ülke.