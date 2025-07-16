15 Temmuz’u anlatan filmde oynayınca eleştirildi! Zafer Algöz ateş püskürdü

15 Temmuz darbe girişimini anlatan Son Sefer filmi, izleyiciyle buluştu. Başrolünü Zafer Algöz’ün üstlendiği yapım, emekli bir otobüs şoförünün o gece yaptığı son seferi anlatıyor. Ünlü isimin filmde rol alması tepkilere neden oldu.

Berat Özdoğan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu yapımda emeklilik arefesindeki otobüs şoförü Ercan’ın yaptığı son sefer anlatılıyor.

KADRODA BİRBİRİNDEN BAŞARILI İSİMLER

Dün akşam TRT 1 ekranlarından yayınlanan filmin başrolünde ünlü oyuncu Zafer Algöz yer aldı. Algöz'ün başrolde olduğu yapımda; Cem Özer, Adnan Biricik, Hülya Şen, Murat Danacı, Berke Üzrek, Aslıhan Karalar, Kaan Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler yer aldı.

Snob Magazin'e konuşan başarılı oyuncu "Niye eleştiri geldi anlamıyorum. Şimdi bir şey kullanacağım ayıp olacak... K.çınla kuş tutsan, 'Tek kanadı dışarıda kaldı' diyenler var bu ülkede" ifadelerini kullanarak sert çıktı.

Öte yandan Algöz ayrıca "Ben 6 sene önce de Börü diye bir film yaptım onu seyretsinler önce" dedi.