15 Temmuz'un fikir babası Ermenistan'da ortaya çıktı. Göz gözü görmüyor, bir ihtilal mi var

Ermenilerin, Cohen’in ziyaretinden mutluluk duymaları son derece doğal. Fakat 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasını dikkatle takip edenleri, işin içinde bir bit yeniği olduğundan ciddi şekilde endişeleniyorlar.

CIA’daki hali hazırdaki görevine Barack Obama döneminde tayin edilen Cohen, CIA Başkan Yardımcılığına getirilmiş ilk Yahudi asıllı Amerikalı olma özelliğine de sahip. Gazeteci Ardan Zentürk’ün 2016-2017 arasında, köşesinde yayınladığı yazılarda adından sıkça bahsettiği Cohen, hain 15 Temmuz kalkışmasının fikir babası olarak kabul edilen bir isim.

15 Temmuz’da CIA Başkan Yardımcılığının yanında aynı kurumun Dış Operasyonlar Başkanlığı görevini de yürüten Cohen, kahraman Türk halkının girişimi bastırmasından yaklaşık 3 ay sonra görevden ayrıldı.

Trump döneminde ortalıklarda gözükmedi. Fakat Biden’ın iş başına geldiği gün tekrardan CIA Başkanlığına getirildi.

Şahsi Yotube kanalı üzerinden yayınladığı son videoların birini Cohen’in Ermenistan ziyaretine ayıran Gazeteci Ardan Zentürk, Cohen’i “şaibeli bir adam” olarak niteledikten sonra "Merkezi Washington'da bulunan Demokrasileri Koruma Vakfı isimli, BAE parasıyla ayakta duran fakat İsrail için çalışan yapılanmanın genel karargahını oluşturduğu 15 Temmuz saldırısının CIA’deki paralel unsurudur” iddiasında bulundu.

Cohen’in Ermenistan'ın başkenti Erivan’a bir delegasyonla gelmiş olmasına dikkat çeken Zentürk, Cohen’in Nikol Paşinyan dışında Ermenistan Güvenlik Konseyi Armen Grigoryan’a da görüşmesinin altını çizdi.

Armen Grigorian’ın da en az Cohen kadar enteresan bir adam olduğunu belirten Zentürk, “Bu adı iyi adı hatırlayın. Armen Gregorian, Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı olarak şu anda o ülkenin batı ile bütünleşme sürecini planlayıp yürüten şahıs” diye konuştu.

Zentürk, Grigorian’ın 2022’de yanındaki birkaç yardımcısıyla beraber ABD’yi ziyaret ettiğini, bu sırada CIA merkezine uğradığını, orada uzun süren toplantılara katıldığını ve Aralık 2022 ise Londra'da İngiltere İstihbarat Başkanı Richard Moore'u ziyaret ettiği bilgisini paylaştı. Uzun süren bu görüşmenin ardından, Şubat 2024'te Moor’un Erivan'ı ziyaret ettiğinin altını çizdi.

Cohen'in kalabalık bir delegasyonla Ermenistan’a ziyarete gitmesinin, Erivan ile Moskova arasında zaten var olan gerginliği daha da arttırdığını söyleyen Zentürk, Moskova’nın Erivan’dan elçiliklerini çekmesiyle sonuçlanan sürecin tehlikeli bir yere doğru gittiğine dikkat çekti.

Zentürk sözlerini “Rusya, erivan'dan bu CIA geliş gidişlerinde sonra, bir de Nikol Paşinya’nın son açıklamalarıyla büyükelçisini çekti. Ukraynalılaşma derken bunu söylemeye çalışıyorum. Gürcistan da Ermenistan da çok ince bir çizgide ilerliyorlar. Ne olacağını bilemem. Öbür tarafta Rus sinirli” diye sonlandırdı.