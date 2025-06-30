15 Temmuz’un kritik ismi Zekai Paşa geri dönüyor! Ömer Halisdemir’e emri vermişti…

15 Temmuz hain darbe girişiminde Ömer Halisdemir’e, darbecilerden olduğu ve ÖKK Karargâhı’nı teslim almak üzere Silopi’den Ankara’ya geldiği öne sürülen tuğgeneral Semih Terzi’yi öldürme emrini veren isim olan Özel Kuvvetler Komutanı (ÖKK) olan Zekai Aksakallı’nın TSK mensuplarının yardımlaşma ve emeklilik fonu Ordu Yardımlaşma Kurumu’na (OYAK) Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandığı iddia edildi.

15 TEMMUZ’DAN 13 GÜN SONRA KORGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLDİ

Ünlü yazar Müyesser Yıldız, bugünkü köşe yazısında 15 Temmuz’un kritik ismi Zekai Paşa’nın geri döndüğünü yazdı. Yıldız, 15 Temmuz’da darbecilerden biri olan Semih Terzi’yi öldürmesi için Ömer Halisdemir’e emri veren Zekai Aksakallı’nın 15 Temmuz’dan 13 gün sonra gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısında rütbe bekleme süresinin dolmasına daha 1 yıl varken korgeneralliğe terfi ettirildiğini söyledi.

2020’DE EMEKLİ EDİLDİ

Zekai Aksakallı’nın Özgür Suriye Ordusu’yla birlikte Cerablus ve el-Bab’ın IŞİD’den geri alınması için düzenlenen Fırat Kalkanı Operasyonu’na komutanlık ettiğini söyleyen Yıldız, “Ancak sadece 1 yıl sonra beklenmeyen bir şey oldu; Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan alınıp 2. Kolordu Komutanı yapıldı. 2020’de de kadrosuzluk gerekçesiyle emekli edildi” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN OLARAK GERİ DÖNÜYOR

Yıldız, Zekai Aksakallı için bomba bir iddiada bulundu. Aksakallı, “Şimdilerde yeni bir iddia gündemde. Aksakallı’nın, TSK mensuplarının yardımlaşma ve emeklilik fonu Ordu Yardımlaşma Kurumu’na (OYAK) Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandığı ve birkaç gün içinde göreve başlayacağı bildiriliyor” dedi.