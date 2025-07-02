15 Temmuz'un kritik ismi Zekai Paşa OYAK Yönetim Kurulu Başkanı oldu!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı olan Zekai Aksakallı, 5 yıl aradan sonra dikkat çekici bir atamayla gündeme geldi.

Aksakallı, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atandı.

OYAK çalışanlarına gönderilen e-postada "2016'dan bu yana Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan (E) Tümg. Sayın Mehmet Taş, bu kıymetli görevi 2 Temmuz itibarıyla (E) Korg. Sayın Zekai Aksakallı'ya devretmiştir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı faaliyet yürüten ve milyarlarca lira büyüklüğündeki onlarca şirketi kapsayan OYAK’ın başına yapılan bu atama, kurumun 65. Genel Kurulu’nun üzerinden sadece 1,5 ay sonra gerçekleşti.

OYAK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2016’dan bu yana sürdüren emekli Tümgeneral Mehmet Taş, 17 Mayıs'ta yapılan Genel Kurul sonrası görevine devam etmişti. Ancak alınan son kararla bu görev Aksakallı’ya devredildi.