15 turizm bölgesindeki 25 kamu taşınmazı daha şahıslara verilecek. Seçimden önce gapış gapış

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 15 turizm bölgesinde 25 kamu taşınmazının şahıslara tahsisine dair ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre "girişimciler" olarak tanımlanan kişiler, birden fazla taşınmaz tahsisi için başvuruda bulunabilecek.

Söz konusu taşınmazlar arasında Afyon Ömer Gecek Termal, Antalya Belek, Antalya Gazipaşa, Antalya Side ve Side II, Hatay İskenderun Kıyı Bandı, İzmir Çeşmealtı, İzmir Özdere, İzmir Selçuk Pamucak, Muğla Bodrum Yalıkavak Gündoğan Göltürkbükü, Muğla Bodrum Yalıçiftliği turizm merkezleri ile Denizli Tavas Bozdağ, Erzincan Ergan Dağı ve Mersin Taşucu Boğsak kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde bulunuyor.

Kapsam dahilindeki kamu taşınmazlarının tahsisi için istekli kişilerin; 50 ila 1000 yatak ortasında değişen kapasiteli konaklama tesisleri ile çeşitli büyüklükte günübirlik tesis kurma taahhüdünde bulunması gerekiyor.

"Girişimciler" birden fazla taşınmaz tahsisi için müracaatta bulunabilecek.

Tahsis başvuruları için son tarih 31 Ocak 2023 olarak belirlendi.