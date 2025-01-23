15. Türkan Saylan Sanat Ödülleri, ‘öykü’ dalında sahibini arıyor

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından Prof. Dr. Türkan Saylan onuruna 2011’den bu yana her yıl düzenlenen Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri kapsamında öykü dalında ödül verilecek.

Yarışmaya, seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları dışında, 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilecek. Başvuru yapılacak eserin Türkçe yazılmış ve bir yayınevi tarafından 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında yayımlanmış olması gerekiyor.

Başvurmak isteyenlerin, 6 Şubat 2025 tarihine kadar ÇYDD’nin "Evliya Çelebi Mahallesi, Şimal Sokak, No:10 Şişhane-Beyoğlu/İstanbul" adresine öz geçmiş ve iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta adresi) ile kitabın sekiz nüshasını teslim etmesi gerekiyor.

Seçici kurul gerek görürse sonucun açıklanmasından önce bir finalist listesi ilan edilebilecek. Yarışmaya kitaplarını gönderen eser sahipleri, söz konusu şartları kabul etmiş sayılacak.

Ödül töreni, Prof. Dr. Türkan Saylan’ın ölüm yıl dönümünde yapılacak.